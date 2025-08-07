Il PS Store di PlayStation 3 è offline da una giornata e i fan temono già il peggio

Come segnalato online da molteplici utenti, pare proprio che la versione PlayStation 3 del PS Store sia offline da oramai una giornata. Non è chiaro cosa sta succedendo ma i giocatori temono che sia arrivata la fine per il negozio della vecchia console.

Cosa sta succedendo con il PS Store di PS3

Secondo quanto indicato dal sito Delisted Games, la versione USA del PS Store di PS3 è andata offline e ha iniziato a segnalare degli errori legati a dei servizi di manutenzione in corso per un periodo di tempo oramai di 24 ore. La testata PushSquare conferma inoltre che anche la versione europea del PS Store non funziona. PS Vita, perlomeno, non pare avere problemi al momento.

Sony non ha dato alcuna indicazione riguardo a una manutenzione in corso per il negozio digitale di PlayStation 3, ma ovviamente non è che sia una grande priorità per il colosso giapponese, quindi non è difficile credere che abbia deciso di mettersi al lavoro senza avvertire i giocatori.

Come detto, i giocatori in rete stanno speculando sulla possibilità che Sony abbia deciso di chiudere il negozio, ma non crediamo sia questo il caso. Prima di tutto, la totale chiusura dello Store richiedere che la compagnia avverta i giocatori con un minimo di anticipo, inoltre già in precedenza la compagnia aveva provato a farlo e la reazione dei fan era stata così negativa da spingere Sony ha tornare sui propri passi.

Il logo del PS Store

È molto più probabile che Sony si sia resa conto che qualcosa non andava nel negozio di PlayStation 3, che ricordiamo ha oramai 20 anni, e quindi abbia deciso di mettere tutto offline mentre risolve il problema, senza probabilmente mettersi troppa fretta visto che non crediamo che arrivino grandi guadagni da tale versione del negozio digitale.

