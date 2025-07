PlayStation Store, Sconti Estivi: ecco i giochi PS4 e PS5 al prezzo più basso di sempre

Nella nostra lista degli affari da non perdere, tuttavia, ci sono anche diversi altri titoli: dallo straordinario RPG francese Clair Obscur: Expedition 33 all'eccellente survival horror Alan Wake 2, dai frenetici combattimenti di Dragon Ball: Sparking! Zero alle affascinanti atmosfere di Metaphor: ReFantazio, dai segreti di Silent Hill 2 alla fantascienza orrorifica di Dead Space.

Sono arrivati gli Sconti Estivi su PlayStation Store , la promozione più importante della stagione, che termina il 30 luglio e promette di farci risparmiare fino al 75% su una selezione di giochi PS4 e PS5 in cui non mancano novità, come ad esempio Assassin's Creed Shadows, che è disponibile in offerta per la prima volta in assoluto.

Le differenze fra i due personaggi non si limitano al background narrativo, anzi introducono per la prima volta una distinzione marcata in termini di stile e approccio al gameplay: Naoe è la tipica Assassina che si muove di soppiatto, scala le strutture ed elimina i nemici in silenzio, mentre Yasuke avanza con tutto il peso della sua armatura e delle sue devastanti armi, alla ricerca di scontri frontali.

Assassin's Creed Shadows: il DLC "Claws of Awaji" e New Game Plus hanno date di uscita, annunciate da Ubisoft

L'avventura ci consentirà infatti di alternarci nei panni di Naoe e di Yasuke : la prima è una giovane shinobi in cerca di vendetta per l'assassinio del padre e la devastazione del suo villaggio, perpetrati al fine di ottenere un misterioso manufatto; il secondo è uno schiavo africano che arriva alla corte di Oda Nobunaga insieme a un manipolo di preti portoghesi ma viene liberato e addestrato a diventare un samurai.

Come detto, gli Sconti Estivi di PlayStation Store segnano la prima promo in assoluto per Assassin's Creed Shadows , che può essere vostro a 59,99€ anziché 79,99€: una riduzione del 25% che rende molto più amichevole il prezzo dell'ultimo capitolo della serie Ubisoft, quello ambientato finalmente nel Giappone feudale e forte di due protagonisti particolarmente carismatici.

Caratterizzato da un comparto artistico fenomenale , il titolo d'esordio di Sandfall Interactive porta sullo schermo sequenze di grandissimo impatto, accompagnandole con un sonoro ispirato e dialoghi interpretati con talento per confezionare quella che si pone senza alcun dubbio come una delle migliori esperienze degli ultimi anni.

Il gioco ci conduce in una Parigi alternativa chiamata Lumiere, centro nevralgico di un mondo distorto in cui magia e tecnologia convivono in un fragile equilibrio che viene sconvolto dall'arrivo di una misteriosa e potentissima entità nota come la Pittrice, che ogni anno miete tantissime vittime andando a eliminare un'intera generazione di persone .

Clair Obscur: Expedition 33 torna a toccare il suo prezzo più basso di sempre su PS Store, 44,99€ anziché 49,99€, e sebbene in questo caso il risparmio sia pari ad appena il 10% , chi aveva già in mente di acquistare il clamoroso RPG sviluppato da Sandfall Interactive potrebbe approfittare di questa piccola spinta per immergersi nelle sue straordinarie atmosfere.

Non manca ovviamente l'azione, che si esprime attraverso impegnativi confronti con le creature legate all'ombra , esattamente come nel primo capitolo della saga, in cui dovremo ricorrere a tutte le nostre risorse (e all'uso della luce!) per sopravvivere e passare alla fase successiva, all'enigma successivo, nell'ambito di una progressione che appare fin da subito appassionante.

La storia parallela di Alan e Saga si sviluppa in un alternarsi di sequenze di intermezzo e coinvolgenti sezioni di gameplay in cui ci viene chiesto di esplorare luoghi differenti, sia all'interno di questo mondo che nella realtà oscura e alternativa in cui lo scrittore è rimasto intrappolato per anni, dopo gli eventi di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Alan Wake Remastered .

Se avete letto la nostra recensione di Alan Wake 2 , sapete già il perché: ci troviamo di fronte a un survival horror di eccellente fattura , dotato di una trama estremamente convincente e capace di sorprendere in continuazione, mettendoci alle prese con situazioni man mano più spaventose mentre cerchiamo di far luce sui misteriosi eventi che si sono verificati in quel di Bright Falls.

Dragon Ball: Sparking! Zero

Dragon Ball: Sparking! Zero è alla sua seconda promozione su PS Store e stavolta lo sconto applicato allo spettacolare tie-in prodotto da Bandai Namco ha raggiunto il 30%, consentendoci di acquistare il nuovo capitolo della storica serie Budokai Tenkaichi pagandolo 55,99€ anziché 79,99€. Ne vale la pena? A nostro avviso sì, assolutamente.

Goku affronta uno degli Androidi nella campagna di Dragon Ball: Sparking! Zero

Il gioco riprende infatti le meccaniche tipiche degli arena fighter per ricreare in maniera mai così fedele i combattimenti fra i Guerrieri Z, alternando un sistema di combo molto accessibile e un'ampia gamma di mosse dal grande impatto visivo, mettendoci a disposizione il roster più ampio di sempre con oltre centottanta personaggi che spaziano dalle saghe classiche a Dragon Ball Super e GT.

Frenetico e divertente sia in singolo che in multiplayer, Sparking! Zero dà il meglio all'interno della sua modalità principale, Episodio Battaglia, che include ben otto campagne con protagonisti differenti, impreziosite da bivi narrativi (i cosiddetti "Episodi Sparking") che si pongono come accattivanti "what if?" andando a raccontare eventi alternativi rispetto alla storia canonica.

Piccolo si prepara a lanciare il Makankosappo in Dragon Ball: Sparking! Zero

Oltre a un comparto tecnico adeguato alle attuali piattaforme, non manca ovviamente un ricco contorno di tornei, sfide, battaglie personalizzate, allenamento, missioni e un negozio dove potenziare i personaggi: un'offerta esaustiva per qualsiasi appassionato dell'opera di Akira Toriyama, come abbiamo scritto nella recensione di Dragon Ball: Sparking! Zero.