Dead Space, la recensione dell’atteso remake di Electronic Arts

Sedetevi comodi, perché in questa recensione del remake di Dead Space vi spiegheremo nel dettaglio perché non siamo mai stati così felici di salire nuovamente a bordo dell'USG Ishimura.

Quello offerto da Dead Space era ed è uno spettacolo maestosamente raccapricciante, inquietantemente affascinante, splendidamente ansiogeno. Quel viaggio all'inferno, con biglietto di sola andata, ce lo siamo goduti nell'ormai lontano 2008 e non avremmo mai pensato che ci avrebbe colpito ed ammaliato con ugual intensità, quasi quindici anni e due generazioni di console dopo, con un remake che non solo rende onore all'originale, ma che si carica dell'enorme responsabilità di (ri)accendere il desiderio di averne ancora, di avere dell'altro.

La USG Ishimura, gigantesca nave trivellatrice geostazionaria intorno ad Aegis VII, gorgoglia, tintinna, sobbalza, si contorce, sussurra. È un grottesco e fatiscente carapace senza vita che si trascina in un punto indefinito dell'universo; un inerme e putrescente cadavere che cova al suo interno un'infezione mortale; sepolcro ferroso che custodisce e culla un'orda di barcollanti e sanguinolenti esseri fatti a pezzi e poi ricostruiti da un'entità indefinita, demoniaca, perversa. Brilla di tetra luce al neon, in mezzo a tante ombre, a zone oscure, al vuoto siderale dello spazio che la circonda e tenta disperatamente di inghiottirla.

Spaventoso come mai prima d’ora

Dead Space sa regalare scorci sinistramente ammalianti

Iperboli e preamboli a parte, una cosa è certa: non ricordavamo affatto che Dead Space fosse così inquietante e spaventoso. Sebbene certi passaggi spaventosi siano ancora ben impressi nella nostra memoria, Motive Studio ha lavorato così fondo e così bene, che ha completamente rivoltato il materiale d'origine, pur mantenendo intatto l'aspetto globale, l'ispirazione e l'atmosfera che si respira a bordo della USG Ishimura.

Per chi non conoscesse affatto la saga, Dead Space è un survival horror in terza persona ambientato in un vascello spaziale ormai alla deriva, abitato ed infestato da terribili creature che proprio non vogliono saperne di morire. Nei panni dell'ingegnere Isaac Clarke, inizialmente inviato sul posto per riparare i sistemi di comunicazione dell'astronave, dovrete sopravvivere all'orrore e, naturalmente, scoprire cosa sia successo. Cercando gli elementi che hanno reso possibile l'incremento del fattore terrore, il principale indiziato non può che essere l'aspetto grafico, certamente l'ambito che più salta all'occhio parlando di questo remake. Da questo punto di vista, senza mezzi termini, siamo stati testimoni di uno spettacolo assolutamente convincente e quanto mai stupefacente.

Come ormai accade in quasi tutti i principali titoli che esordiscono su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, anche in questo caso potrete optare per due settaggi grafici. Il primo sacrifica qualcosa in termini di dettaglio e nella gestione dell'anti-aliasing, ma dona all'esperienza una fluidità invidiabile. L'altro ostenta la miglior grafica possibile, a costo di un lievissimo e quasi impercettibile rallentamento dell'immagine quando si ruota la telecamera. Entrambe le impostazioni grafiche hanno la loro dignità: i 60fps costanti sono una pura goduria, ma rinunciare a qualche frame al secondo, visto il ritmo generale dell'avventura, non peserà più del dovuto. Qualunque sia la vostra scelta, a ogni modo, il paragone diretto con il Dead Space originale ridimensiona potentemente qualsiasi ricordo edulcorato da una tenera e romantica nostalgia. Dal modello poligonale di Isaac, agli effetti luce, ai dettagli che caratterizzano ogni scenario, il colpo d'occhio è dannatamente soddisfacente e ben testimonia il lavoro compiuto praticamente da zero degli sviluppatori. Soprattutto quando aumentano le zone di buio e ci si orienta guidati quasi esclusivamente dalla torcia incorporata nelle armi di Isaac, si apprezzano maggiormente gli effetti particellari e come ogni superficie rifletta diversamente la luce.

Anche le animazioni ostentano un'evoluzione sorprendente, pur rispettando anche in questo caso il materiale d'origine. Il protagonista si muove ancora come schiacciato dal peso della sua tuta, i Necromorfi inorridiscono anche e soprattutto per il loro incedere sincopato e claudicante.

La storia di Dead Space non viene raccontata solo attraverso le parole...

Proprio a proposito delle fetide creature che dovrete combattere, l'algoritmo che ne gestisce lo smembramento è stato ulteriormente potenziato e raffinato. Se arti e teste saltano come in passato, ovviamente con effetti visivi maggiormente credibili e cruenti, anche l'epidermide che copre le membra marcescenti subisce evidenti alterazioni. Soprattutto nei Necromorfi più resistenti, utilizzando alcune armi come il lanciafiamme, sarete testimoni di un progressivo ed evidente deterioramento ad ogni colpo inferto.

Capiterà spesso, insomma, di restare ammaliati di fronte ad alcuni scorci che la USG Ishimura saprà regalarvi. La densità di dettagli, che ben testimoniano l'orrore che si è consumato e che si consuma a bordo del vascello spaziale, vi costringerà ad indugiare su qualche elemento dello scenario, mentre animazioni ed effetti speciali concorreranno a rendere ogni scontro quanto più spettacolare e violento possibile.

Gli scenari di questo remake di Dead Space pullulano di detriti, arti smembrati, pezzi della stessa USG Ishimura

Non si vive solo di grafica, tuttavia. A creare il clima di costante tensione e ansia, difatti, contribuisce anche il sonoro. I brani, ovviamente, ci mettono del loro, tutti ottimamente rimasterizzati e pronti a segnalare pericoli imminenti e sgradite presenze in zona. Il grosso merito, tuttavia, va riconosciuto agli effetti e al magistrale lavoro di sound design . La USG Ishimura sussurra, tintinna, gorgoglia, ulula, produce boati. Il silenzio è solo parzialmente garantito nelle sezioni in spazio aperto, dove tutto si fa più ovattato, ma preparatevi a sobbalzare di continuo per un rumore non preventivato, prodotto da chissà cosa e proveniente da chissà dove. Soprattutto giocato con un buon paio di cuffie, o potendo contare su un home theater degno di questo nome, faticherete a controllare i battiti del vostro cuore, costantemente impauriti che qualcosa possa improvvisamente attaccarvi alle spalle (anche nel mondo reale).