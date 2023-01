Amazon Prime Gaming, i giochi gratis di febbraio 2023 includono Morrowind GOTY Edition

Amazon Prime Gaming ha svelato quali sono i giochi gratis di febbraio 2023, inclusi nell'abbonamento Prime. La lista completa dei titoli del prossimo mese è la seguente:

The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition dal 2 febbraio

Onsen Master dal 2 febbraio

Aerial_Knight's Never Yield dal 9 febbraio

Divine Knockout dal 9 febbraio

One Hand Clapping dal 16 febbraio

BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad dal 16 febbraio

Space Crew: Legendary Edition dal 23 febbraio

Tunche dal 23 febbraio

Space Warlord Organ Trading Sim dal 23 febbraio

The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition ci porta nella terra di Morrowind con tutti i contenuti delle espansioni Bloodmoon e Tribunal per trovare la fonte del grande male che affligge la regione. I giocatori possono "sviluppare i loro personaggi ed esplorare strani luoghi in questo classico RPG epico a mondo aperto per giocatore singolo".

In Onsen Master, i giocatori gestiscono delle sorgenti termali e creano una serie di rimedi per i problemi dei clienti dell'isola Izajima. Ricorderà a molti l'ambientazione de La città incantata.

Aerial_Knight's Never Yield è invece un runner 3D a scorrimento laterale ambientato in una Detroit futuristica. Si tratta di una sorta di endless runner con una trama dinamica, nel quale correre, saltare e fare acrobazie.

Divine Knockout è un gioco brawler 3D nel quale controlliamo una serie di divinità proveniente da varie mitologie. È già stato regalato tramite Epic Games Store e precedentemente tramite PS Plus.

One Hand Clapping è un "platformer 2D vocale" nel quale risolviamo enigmi cantando o mormorando al microfono: la nostra voce trasforma il mondo attorno a noi.

BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad è un gioco d'azione arcade vecchio stile a 16 bit nel quale gestiamo una squadra antiterroristica che si scontra con l'organizzazione STING!, in pratica una sorta di GI Joe con i vampiri.

Space Crew: Legendary Edition è un gioco di simulazione e sopravvivenza strategico nel quale reclutiamo un equipaggio, personalizziamo la nostra nave ed esploriamo la galassia per difendere la Terra contro una minaccia extraterrestre.

Tunche è un gioco d'azione disegnato a mano nel quale possiamo controllare uno tra cinque personaggi per combattere contro ondate di nemici e riportare la pace nella foresta amazzonica.

Space Warlord Organ Trading Sim, infine, è un gioco di simulazione commerciale nel quale dobbiamo smerciare organi, seguendo una trama dark ma divertente realizzata dallo scrittore principale di Hypnospace Outlaw e An Airport for Aliens Currently Run by Dogs!!

Vi ricordiamo infine anche i giochi in arrivo su Xbox Game Pass.