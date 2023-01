Xbox Game Pass: i giochi di fine gennaio e inizio febbraio 2023 per PC, cloud e console

Microsoft ha annunciato quali sono i giochi in arrivo su Xbox Game Pass per PC, console e cloud a fine gennaio 2023 e inizio febbraio 2023. Vediamo la lista completa:

Hi-Fi Rush (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) - 25 gennaio 2023

GoldenEye 007 (Cloud e Console) - 27 gennaio 2023

Roboquest (Game Preview) (Console) - 30 gennaio 2023

Age of Empires II: Definitive Edition (Cloud e Console) - 31 gennaio 2023

Inkulinati (Game Preview) (Cloud, Console, e PC) - 31 gennaio 2023

JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R (Cloud, Console, e PC) - 31 gennaio 2023

Darkest Dungeon (Cloud, Console, e PC) - 2 febbraio 2023

Grid Legends (Cloud) EA Play - 2 febbraio 2023

Hot Wheels Unleashed - Game of the Year Edition (Cloud, Console, e PC) - 7 febbraio 2023

Il nome del momento è per certo Hi-Fi Rush, nuovo gioco di Tango Gameworks. Si tratta di un gioco d'azione in terza persona che è stato annunciato oggi durante l'Xbox Developer_Direct e subito pubblicato per PC e Xbox Series X|S. Potete vederne il trailer e i dettagli a questo indirizzo.

Tra le altre novità in arrivo vi è Inkulinati, un gioco strategico ambientato sulle pagine di un manoscritto medievale. Noi dovremo usare l'Inchiostro per disegnare creature e abbattere gli Inkulinati avversari. Potete leggere il nostro più recente provato a questo indirizzo.

Vediamo infine quali sono i giochi che saranno rimossi da Xbox Game Pass a partire dal 31 gennaio 2023:

Donut County (Cloud, Console, e PC)

Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Console e PC)

Telling Lies (Cloud, Console, e PC)

Worms WMD (Cloud, Console, e PC)

