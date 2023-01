Microsoft si aspetta che la debolezza del mercato PC duri a lungo

La debolezza del mercato PC durerà a lungo, almeno stando a quanto detto da Microsoft per spiegare il calo del 39% dei ricavi di Windows OEM. Per inciso, OEM fa riferimento ai più grandi produttori hardware, come HP, Lenovo e Dell, che vendono i PC con Windows preinstallato.

Il dato è preoccupante, nel senso che il crollo delle vendite di Windows è sicuramente correlato a quello dei PC, visto che non sono avvenuti grossi cambiamenti nell'offerta (nessuna migrazione verso Linux, per dire).

Microsoft stessa ha parlato di "continua debolezza del mercato dei PC e di un anno precedente molto forte" per spiegare il calo. Che la situazione non fosse buona era già chiaro dai dati di compagnie come Canalys, che ha riportato un calo del mercato PC del 29% nell'ultimo trimestre dell'anno scorso e del 16% rispetto all'intero 2021. Mettendo la cosa in prospettiva, comunque, le vendite del 2022 sono comunque superiori a quelle del 2019, ossia del periodo pre-pandemia, ma rimane il problema della contrazione del mercato, che non può essere ignorato.

La crisi del mercato PC non rientrerà tanto presto, visto che Microsoft prevede un calo di Windows OEM del 30% per il primo trimestre del 2023. Probabilmente le vendite torneranno a livello pre-pandemia, ma staremo a vedere.