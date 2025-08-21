Microsoft non ha ancora annunciato il prezzo dei ROG Xbox Ally per via delle condizioni macro economiche

Microsoft e Asus hanno confermato la data di uscita e la disponibilità delle loro nuove console portatili da gioco , la ROG Xbox Ally e la ROG Xbox Ally X , svelandone ogni dettaglio. Tranne uno: il prezzo . Per quale motivo? Parlando con IGN alla Gamescom, le due aziende hanno dichiarato di aver bisogno di "più tempo per valutare l'impatto macro-economico sui prezzi". La decisione finale sarà quindi influenzata dalle mutevoli condizioni del mercato attuale e dai dazi statunitensi.

Dazi ballerini

La data di uscita, ampiamente anticipata, è stata fissata per il 16 ottobre. La scelta di non rivelare contemporaneamente i dettagli sui prezzi ha sorpreso un po' tutto, soprattutto dopo che Dealabs aveva pubblicato quelli che sembravano essere i prezzi definitivi in dollari ed euro per entrambi i modelli. I report di Dealabs avevano già indicato il 16 ottobre come data di uscita. Avevano anche previsto l'apertura dei preordini il 20 agosto. Purtroppo, senza avere un prezzo definitivo, non è stato possibile farlo.

Jason Ronald, vicepresidente dei dispositivi da gioco e dell'ecosistema Xbox di Microsoft, ha definito la situazione "una sfida", sottolineando la difficoltà di bilanciare convenienza, prezzo e durata della batteria in un dispositivo mobile, in un clima macro-economico complesso. Shawn Yen, vicepresidente senior di Asus, ha ribadito la necessità di più tempo, annunciando che maggiori dettagli sui prezzi verranno condivisi tra settembre e ottobre.

Secondo le indiscrezioni di Dealabs, la ROG Xbox Ally X dovrebbe costare 899€. Ufficialmente, le console saranno disponibili dal 16 ottobre in numerosi paesi, tra cui Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti.