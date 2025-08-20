Le ROG Xbox Ally hanno una data d'uscita ufficiale, introdotto il programma di compatibilità

ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X sono pensate per dare al giocatore la libertà di giocare a modo suo, in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Microsoft ha annunciato la data d'uscita ufficiale di ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X : il 16 ottobre 2025. "Siamo entusiasti di offrirvi un modo tutto nuovo di vivere la gioia del gaming, con le persone che volete, ovunque vogliate." ha scritto Microsoft nell'annuncio, parlando di dispositivi che inaugurano un'era in cui accedere ai giochi diventa ancora più facile.

Tutti i dettagli

Microsoft ha pubblicato anche l'elenco dei paesi in cui saranno disponibili i due apparecchi: Australia, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Cina (solo Xbox Ally X), Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Italia, Irlanda, Giappone, Malesia, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Filippine, Polonia, Portogallo, Romania, Arabia Saudita, Singapore, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti e Vietnam. Seguirà la disponibilità per altri mercati in cui i prodotti della serie ROG Ally sono oggi venduti, tra cui Brasile, India, Indonesia e Thailandia. In Cina, Xbox Ally uscirà all'inizio del prossimo anno, quindi non in contemporanea con gli altri territori.

Oltre all'annuncio della data e della disponibilità, Microsoft ha svelato anche il programma di compatibilità di ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, con nuove funzionalità IA pensate per migliorare l'esperienza di gioco.

"Oggi siamo entusiasti di presentare il Programma di Compatibilità per Dispositivi Portatili, una nuova iniziativa Xbox progettata per rendere più giochi pronti per essere giocati sul vostro dispositivo portatile supportato." Ha spiegato la compagnia, aggiungendo di aver lavorato con gli studi di sviluppo per testare, ottimizzare e verificare migliaia di giochi per la compatibilità con i dispositivi portatili, permettendo così ai giocatori di entrare subito in gioco senza dover modificare le impostazioni, o richiedendo solo piccoli aggiustamenti.

Al lancio, sarà possibile vedere la compatibilità per dispositivi portatili direttamente nella vostra libreria, che sarà indicata da dei badge, in maniera simile a quanto avviene su Steam Deck:

Ottimizzato per dispositivi portatili: Indica i giochi che sono pronti all'uso, con input del controller predefiniti, un metodo di inserimento del testo intuitivo, iconografia accurata, leggibilità del testo chiara e risoluzione appropriata in modalità a schermo intero. Non c'è bisogno di modificare le impostazioni per giocare.

Prevalentemente compatibile: Indica i giochi che potrebbero richiedere lievi modifiche alle impostazioni per un'esperienza ottimale.

I giochi mostreranno anche un indicatore di Prestazioni Windows per riflettere le prestazioni attese sul vostro dispositivo supportato. Quando un gioco è sia "Ottimizzato per dispositivi portatili" sia contrassegnato da un badge di Prestazioni Windows "Dovrebbe funzionare alla grande" o "Dovrebbe funzionare bene".

Microsoft ha specificato che i test di compatibilità si protrarranno nel tempo e che, quindi, l'elenco dei giochi compatibili si allungherà nei prossimi mesi.