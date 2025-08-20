Logitech G535: le cuffie da gaming wireless con microfono integrato al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, viene è disponibile una promozione molto interessante per chiunque sia alla ricerca di un nuovo paio di cuffie da gaming: le Logitech G535 vengono messe in offerta con uno sconto attivo del 16% che fa calare il prezzo al loro minimo storico: 54,99€ . Acquista le cuffie Logitech direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Logitech è un brand leader nella produzione di dispositivi e accessori da gaming. Grazie alla tecnologia wireless LIGHTSPEED di cui sono dotate, queste cuffie offrono fino a 33 ore di autonomia e una connessione stabile fino a 12 metri di distanza .

Altri dettagli: ecco le cuffie Logitech

Con un peso di soli 236 grammi, le cuffie G535 sono compatte e leggere e risultano estremamente confortevoli anche per utilizzi prolungati. La fascia a sospensione reversibile distribuisce meglio il peso e può essere regolata per una vestibilità personalizzata, assicurando sempre il massimo comfort.

Cuffie Logitech G535

La configurazione è semplice e immediata: grazie alla connessione plug-and-play via USB, le cuffie sono ampiamente compatibili. I controlli integrati rendono l'esperienza ancora più intuitiva: la rotellina sul padiglione consente di regolare rapidamente il volume, mentre il microfono si può disattivare con un semplice gesto, sollevandolo verso l'alto. Dotate, inoltre, di driver al neodimio da 40 mm.