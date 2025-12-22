Un Natale a tutta velocità: metti sotto l'albero F1 25 per PS5 al suo minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su F1 25 per PS5 che viene messo in offerta con un maxi sconto attivo del 50% per un costo totale e finale d'acquisto di 39,99€, suo minimo storico. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal banner qui sotto: F1 25 è il videogioco ufficiale del FIA Formula One World Championship 2025 e propone ai giocatori un'esperienza completa e rinnovata della stagione di Formula 1. Il gioco introduce una versione aggiornata della celebre modalità Carriera scuderia, ora nella sua versione 2.0.
Ulteriori dettagli sul gioco
F1 25 porta avanti anche la narrativa di Braking Point, con il terzo capitolo della serie. I giocatori potranno scegliere il proprio percorso e affrontare obiettivi diversi per ciascun pilota, vivendo i momenti chiave della storia in modo unico e personalizzato.
Per la prima volta, la scuderia Konnersport non resta confinata a Braking Point: dopo aver completato la storia, potrai portare il team anche nelle modalità Carriera pilota o Carriera scuderia, ampliando le possibilità di gioco e dando continuità al tuo percorso in F1. F1 25 promette così di combinare emozioni narrative e strategia manageriale, offrendo ai fan della Formula 1 un'esperienza più immersiva e completa che mai. Qui la nostra recensione.