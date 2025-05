EA Sports F1 25 è ormai l'ennesima iterazione di una lunga serie di titoli mirati a riprodurre sotto forma di videogioco tutto quello che circonda la Formula 1. La guida dietro al volante è ormai solamente una parte dell'esperienza offerta, infatti spesso dovremo occuparci anche della gestione della nostra scuderia, fare delle interviste con i media, gestire la pressione della rivalità con il nostro compagno di squadra, definire insieme agli ingegneri una configurazione ottimale per il weekend di gara e affrontare numerose altre sfide decisionali fondamentali per la il successo o il fallimento totale. Quest'anno tra le novità principali torna per la terza volta la modalità Braking Point per proseguire le vicende, i drammi e le sfide della scuderia fittizia Konnersport. Codemasters ha lavorato anche sulla modalità Carriera Scuderia , che abbandona la figura del pilota-proprietario in favore di una gestione più manageriale, lontana dalla pista. Non sono mancate nemmeno tante piccole novità marginali per innalzare maggiormente il livello già solido di questa serie pluriennale.

Il campionato mondiale di Formula 1 sta finalmente entrando nel vivo con una promettente McLaren alla ricerca del tanto ambito titolo mondiale piloti. Il campione del mondo in carica, Max Verstappen, però non molla certo la preda e, forte di una recente vittoria nella nostra amata Imola, è pronto a dimostrare ancora una volta il suo immenso talento. In questo clima sempre più caldo all'interno del paddock, gli amanti del motorsport si stanno deprimendo per i deludenti risultati della Ferrari preparando per accogliere il nuovo videogioco ufficiale della Formula 1 , ancora una volta firmato dallo studio di sviluppo Codemasters.

Ritorna la modalità narrativa Braking Point

Braking Point è una modalità narrativa presente con cadenza biennale da F1 2021. Ispirata inizialmente alla serie TV "Drive To Survive" di Netflix e recentemente anche al film "F1" in uscita a giugno, si pone come obiettivo di raccontare la storia della scuderia F1 immaginaria Konnersport. Inizialmente viene proposto un breve filmato riassuntivo dei capitoli precedenti per poi partire subito con tutto quello che succederà in questo F1 25.

La monoposto della scuderia fittizia Konnersport in F1 25

Le vicende si svolgono attraverso la stagione 2024 e 2025 di Formula 1, dove la Konnersport compete per le posizioni più alte in griglia con una macchina davvero all'altezza dei top team. La struttura della modalità è rimasta pressoché invariata: dovremo correre alcuni gran premi chiave delle due stagioni e, tra una gara e l'altra, assisteremo ad alcuni filmati in computer grafica che svilupperanno la trama. Inoltre, prima di ciascun GP verremo chiamati a compiere delle scelte piuttosto irrilevanti vestendo i panni del team principal della Konnersport e scegliere quale dei due piloti protagonisti impersonare nella gara successiva e nelle interviste con la stampa.

Braking Point si suddivide quindi tra l'azione in pista e i drammi nel paddock. Per quanto riguarda la parte dietro al volante, il gioco offre per la prima volta quattro livelli di difficoltà per dare ai giocatori un tasso di sfida adeguato. Per ciascun GP scenderemo nell'abitacolo in una situazione di gara particolare: per esempio dovremo recuperare delle posizioni perse, difenderci dall'attacco di una monoposto più veloce, tornare ai box per sistemare una foratura e rimontare sugli avversari e molte altre situazioni simili. Le sfide sono dunque entusiasmanti e, a seconda della vostra bravura e della difficoltà scelta, dovrete spesso dare il massimo per portarle a termine.

La parte delle interviste in Braking Point diventa presto piuttosto noiosa e ripetitiva

La trama di questa terza parte di Braking Point ruota attorno ai personaggi che già conosciamo come Aiden Jackson, Devon Butler, sua sorella Callie Mayer e il pilota in pensione Casper Akkerman, divenuto nel frattempo team principal della Konnersport. Purtroppo, però, le vicende narrate si distanziano dall'azione in pista e si focalizzano maggiormente sui drammi famigliari e personali dei personaggi coinvolti. Sebbene la scelta di allontanarsi sempre di più dal motorsport per raccontare una commedia lontana dai circuiti non ci entusiasmi troppo, l'idea poteva anche funzionare qualora i personaggi e le vicende dei capitoli precedenti fossero stati raccontati bene. Purtroppo, in passato la trama rappresentava esclusivamente un breve intrattenimento tra una sfida e l'altra ed era difficile affezionarsi ai personaggi presenti sullo schermo.

In definitiva, Braking Point ci ha intrattenuto per una decina di ore, regalandoci delle belle sfide da vivere in pista. La trama, sebbene non ci abbia convinto, rimane comunque un elemento di contorno, visto che i filmati durano circa cinque minuti ciascuno e si passa subito all'azione in pista. Tutti gli altri elementi come le interviste, messaggi, social e le scelte da compiere come team principal sono piuttosto privi di profondità e di significato e dopo averne considerati un paio, non abbiamo trovato lo stimolo per continuare a leggerli. Le sfide in pista però sono originali e divertenti e sono l'elemento principale che vi spingerà a portare a termine questa modalità.