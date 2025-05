L'app Nintendo Today è stata aggiornata per impedire la cattura di video e screenshot

Nintendo fa sul serio quando si tratta di comunicazione "diretta": la nuova app Nintendo Today ha lo scopo di fornire un canale quanto più diretto possibile tra la compagnia e i singoli utenti e la casa di Kyoto ha fatto presente in maniera chiara quanto non gradisca alcun intermediario con il nuovo aggiornamento applicato, che di fatto impedisce qualsiasi cattura e registrazione di video e screenshot dall'app.

Non ci sono molti dettagli sul recente aggiornamento messo a disposizione per l'app in questione, ma di fatto, da quando è stato distribuito, è diventato impossibile registrare video e immagini da condividere altrove, essendo ora dotata di un sistema di sicurezza che impedisce la cattura di materiali.

Non è chiaro se si tratti di un sistema di DRM o qualcosa del genere, ma per il momento sembra che si debba dire addio al repost di video e immagini da Nintendo Today, cosa che colpisce un po' tutti su internet, visto che era l'unico modo per informare delle sue novità al di fuori dell'uso dell'app stessa.