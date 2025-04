Nintendo Today: come funziona la nuova app e cosa cambia nella comunicazione di Nintendo

Potrebbe non sembrare molto diverso dall'uso di blog o siti ufficiali, ma la forza della casa di Kyoto sta nella caratterizzazione che è riuscita a impartire anche a questa nuova app, che si presenta accattivante come un gioco grazie al carisma indiscutibile delle icone Nintendo. Potete scaricarla subito da Google Play Store in versione Android o da App Store per iOS .

Con questa, Nintendo non fa altro che portare avanti quella che da tempo è la sua strategia di comunicazione: creare un canale quanto più possibile diretto tra la compagnia e gli utenti, cosa che rappresenta già il fondamento dei suoi "Direct", che di fatto hanno imposto un nuovo standard per tutta l'industria, vista anche la caduta della vecchia organizzazione basata su fiere ed eventi centralizzati.

Creare un ambiente esclusivo e totalmente chiuso ha certamente il vantaggio di offrire un controllo completo sull'informazione ed evitare la possibile intromissione di elementi divergenti, dalle critiche ai comportamenti tossici di alcuni utenti, che non possono toccare in questo modo la comunicazione, ma di converso tutto questo si traduce anche in un processo monodirezionale.

È una strategia che ha indubbiamente dei punti di forza, ma anche qualche possibile difetto, su cui tuttavia la compagnia potrebbe passare sopra considerando quella che sembra essere la sua politica. Bypassare i canali più ampi per comunicare direttamente attraverso un'app tematica consente a Nintendo di uscire dall'ambiente dei social ed evitare, in questo modo, anche tutte le derive tossiche che questo può comportare.

Ampie possibilità di personalizzazione consentono di impostare le notifiche anche per singolo gioco, in modo da sintonizzare al meglio l'applicazione sui propri interessi. Utile anche la possibilità di impostare dei widget che consentono di vedere le principali informazioni quotidiane con una rapida occhiata direttamente nella schermata principale dello smartphone.

Tramite i tasti in basso è possibile accedere a un vero e proprio calendario, che suddivide novità ed eventi tematici in base ai vari giorni del mese, per quanto riguarda gli elementi già annunciati e programmati. Ad essere più presenti sono chiaramente quei giochi che godono di un supporto più esteso e a lungo termine, come Animal Crossing: New Horizons , Splatoon, Tetris 99 e vari altri che possono contare su eventi diffusi nel tempo, ma nei periodi più ricchi di novità e uscite ci sarà spazio per una grande quantità di contenuti sull'app.

Ogni giorno arrivano notizie su Nintendo Switch (presto anche su Switch 2, ovviamente) e i suoi giochi, principalmente first party, che possono essere organizzate in varie maniere: l'interfaccia principale è quella classica a scorrimento, con la possibilità di scrollare in verticale tra i vari contenuti, tra i quali troviamo anche dei simpatici fumetti, animazioni, video, soluzioni, consigli e altro riguardanti i giochi Nintendo.

Siamo ancora agli inizi, ma possiamo già farci un'idea di come Nintendo Today sia destinata a funzionare. Si tratta di una sorta di feed di informazioni riguardanti giochi ed eventi della compagnia, che fornisce novità e contenuti vari su base giornaliera , costruita come una specie di calendario.

Nintendo Lifestyle

È chiaro come Nintendo Today vada preso come un canale tematico in grado di fornire un'informazione tempestiva e completa, ma certamente non curata o critica come quella dei sistemi standard, trattandosi sostanzialmente di una comunicazione a carattere promozionale, gestita direttamente dal produttore.

Interfaccia principale, calendario e widget

Ha però grande attrattiva per i fan Nintendo e dimostra ulteriormente come la compagnia stia maturando sul fronte della comunicazione, sfruttando sempre di più gli smartphone per consolidare la sua immagine. Da questo punto di vista, si associa perfettamente all'app Nintendo Music, dando vita a una visione della casa di Kyoto come promotrice di un vero e proprio "lifestyle", con un ecosistema integrato e coeso in termini di estetica. L'interfaccia riprende chiaramente gli elementi caratterizzanti di Nintendo, a partire dal colore rosso dominante per arrivare alle animazioni, ai suoni e alle illustrazioni che riprendono personaggi, ambientazioni e situazioni dai giochi più famosi per Switch.

Gli sfondi personalizzati

La potenza iconica dei franchise in questione basta a consolidare l'immagine del produttore anche attraverso applicazioni semplici che vanno dritte al sodo, rafforzando la presenza di Nintendo nell'immaginario comune come di una compagnia ancora decisamente attiva, in grado di rinnovarsi ma rimanendo saldamente ancorata alle sue radici. In questa spinta verso la presenza pervasiva nel tempo libero possiamo trovarci un'ulteriore conseguenza di quella rivoluzione dell'esperienza Nintendo a 360 gradi che venne avviata soprattutto con Wii, rivolgendosi al pubblico di massa con proposte alquanto fuori dagli schemi standard come i giochi di fitness o i Brain Training su DS.