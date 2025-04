Nintendo Switch 2 e compatibilità dei giochi Switch 1: tutte le informazioni su funzionamento e problemi

Per tutte le informazioni sullo stato attuale della compatibilità dei giochi Switch 1 su Nintendo Switch 2, la compagnia ha aperto una sezione ufficiale del suo sito ufficiale in cui è possibile avere una panoramica generale sulla situazione e anche delle liste che precisano i titoli che attualmente presentano problemi sulla nuova console.

Una situazione ancora in evoluzione

In base a quanto possiamo vedere, la situazione al momento è piuttosto positiva ma ci sono comunque molti titoli che presentano problemi di qualche genere, specialmente tra i giochi di terze parti, che vanno dai problemi più gravi all'avvio a inconvenienti durante la riproduzione, ma non ci sono ancora descrizioni dettagliate sulla questione.

Come riferito nella pagina che abbiamo linkato sopra, ci sono delle liste precise sui titoli problematici, che potete trovare anche qui sotto, in formato PDF:

Le descrizioni sono estremamente generiche e non sappiamo bene l'entità di questi problemi, ma è facile capire che la prima lista presenti problematiche nettamente superiori a quelle della seconda.

L'unico gioco che al momento risulta assolutamente non compatibile con Nintendo Switch 2 è Nintendo Labo Toy-Con 04: Kit VR, mentre altri titoli che sono stati progettati interamente sull'uso dei Joy-Con della prima Nintendo Switch necessitano chiaramente di tali controller, ma con questi possono essere utilizzati anche su Nintendo Switch 2.

Rimaniamo dunque in attesa di sviluppi sulla questione, per il momento i test hanno riguardato 122 giochi first party di Nintendo e "oltre 15.000" giochi di terze parti, ma i lavori per la soluzione dei problemi continueranno e la situazione potrebbe cambiare già entro l'uscita di Nintendo Switch 2.

Per il resto, abbiamo visto anche la compatibilità su controller e accessori tra Switch 1 e Switch 2, oltre alla presenza di aggiornamenti gratuiti per migliorare alcuni titoli della console precedente.