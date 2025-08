Nintendo apre un sondaggio per capire se odiate veramente le schede con chiave di gioco e altri formati

I videogiochi per Nintendo Switch 2 possono avere vari formati. Ci sono le schede classiche, nelle quali tutto il gioco (o almeno una sua parte) è presente. Ci sono però le cosiddette "schede con chiave di gioco" (Game-Key Card, in inglese) ovvero delle schedine fisiche che in realtà non hanno alcun file sopra, se non una chiave per sbloccare il download e permettere il successivo avvio.

Ovviamente a molti la cosa non è piaciuta e ci sono state varie lamentele online, che - lo ammettiamo - non credevamo avrebbero sorto alcun tipo di effetto. Ora, però, Nintendo ha aperto un sondaggio per capire quali sono i formati videoludici che preferite e quelli che invece odiate.