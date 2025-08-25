Un nuovo Nintendo Direct sarebbe in arrivo a metà settembre, per un nuovo report

Il sito VGC sembra piuttosto convinto che un nuovo Nintendo Direct sia previsto per metà settembre, sbilanciandosi con una certa sicurezza su questa informazione che avrebbe ottenuto attraverso fonti ovviamente non esplicitate ma vicine alla questione.
Il rumor è partito dal leaker Switch Force su Twitter, che con un gioco di parole ha fatto capire come la prossima presentazione di Nintendo sarebbe prevista probabilmente intorno al 12 settembre, ma la questione è stata ripresa seriamente da VideoGamesChronicle, che sostiene come alcune "fonti" abbiano confermato il fatto che un Nintendo Direct sia in arrivo il mese prossimo.
Non c'è ancora una data precisa ma, stringendo il cerchio, secondo il sito in questione la presentazione dovrebbe avere luogo alla metà di settembre, cosa che potrebbe anche corrispondere alla data del 12 settembre riferita in precedenza.
Proprio in tempo per il 40° anniversario di Super Mario Bros.?
In effetti, è ormai una sorta di tradizione, per la compagnia, il fatto di tenere dei Nintendo Direct nel mese di settembre, dunque la tempistica risulta credibile, anche se ovviamente il tutto va preso come una semplice voce di corridoio.
Il 12 settembre, in particolare, sarebbe un giorno prima rispetto al 40° anniversario di Super Mario Bros., cosa che rappresenta una data carica di significato e potrebbe facilmente accogliere l'annuncio di qualcosa riguardante tale ricorrenza.
Si tratta peraltro di un venerdì, cosa che spiegherebbe il fatto di anticipare di un giorno l'anniversario, visto che tali presentazioni difficilmente si svolgono durante il fine settimana, mentre la metà precisa del mese corrisponderebbe al lunedì successivo, altra data che potrebbe avere senso.
In ogni caso, si tratta al momento solo di speculazioni ma è verosimile che Nintendo voglia organizzare un nuovo evento di presentazione anche per fornire ulteriori comunicazioni e materiali su Metroid Prime 4: Beyond, la cui uscita è prevista entro la fine dell'anno su Nintendo Switch 2.