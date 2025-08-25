Un nuovo Nintendo Direct sarebbe in arrivo a metà settembre, per un nuovo report

Il sito VGC sembra piuttosto convinto che un nuovo Nintendo Direct sia previsto per metà settembre, sbilanciandosi con una certa sicurezza su questa informazione che avrebbe ottenuto attraverso fonti ovviamente non esplicitate ma vicine alla questione.

Il rumor è partito dal leaker Switch Force su Twitter, che con un gioco di parole ha fatto capire come la prossima presentazione di Nintendo sarebbe prevista probabilmente intorno al 12 settembre, ma la questione è stata ripresa seriamente da VideoGamesChronicle, che sostiene come alcune "fonti" abbiano confermato il fatto che un Nintendo Direct sia in arrivo il mese prossimo.

Non c'è ancora una data precisa ma, stringendo il cerchio, secondo il sito in questione la presentazione dovrebbe avere luogo alla metà di settembre, cosa che potrebbe anche corrispondere alla data del 12 settembre riferita in precedenza.