Koei Tecmo annuncia la sua lineup di giochi da mostrare al Tokyo Game Show 2025

Arriva anche la lista di giochi presenti al TGS 2025 da parte di Koei Tecmo: si tratta di un gruppetto piuttosto ristretto di titoli, ma tutto davvero molto interessanti.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   25/08/2025
Una scena di Ninja Gaiden 4

Koei Tecmo ha annunciato la lista dei giochi che ha intenzione di portare al Tokyo Game Show 2025, la maggiore fiera videoludica giapponese che si terrà alla fine del mese prossimo, e al momento si tratta di un elenco piuttosto ristretto ma davvero molto interessante.

Per ora, il publisher ha elencato solo tre giochi da mostrare in occasione del TGS 2025, ovvero i seguenti:

Questo non esclude la presenza di ulteriori titoli che potrebbero essere annunciati in seguito o anche a sorpresa proprio durante l'evento, ma già questa manciata di giochi risulta particolarmente interessante.

Un elenco ristretto ma molto interessante

Da notare, peraltro, che tutti e tre i titoli saranno presenti in forma giocabile alla fiera, dunque ci saranno probabilmente altrettante demo che potranno essere provate direttamente nel corso dell'evento, in attesa di ulteriori informazioni.

Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio è il nuovo gioco d'azione in stile musou incentrato sul mondo di The Legend of Zelda, portando avanti un'ibridazione che è stata particolarmente apprezzata già con i capitoli precedenti e che ha spinto Koei Tecmo a insistere sulla collaborazione con Nintendo.

Ninja Gaiden 4 rappresenta il grande ritorno della storica serie di action da parte di Team Ninja, per l'occasione con sviluppo affidato in gran parte a PlatinumGames in quella che sembra essere una partnership davvero promettente.

Ninja Gaiden 4 rappresenta il grande ritorno della storica serie di action da parte di Team Ninja, per l'occasione con sviluppo affidato in gran parte a PlatinumGames in quella che sembra essere una partnership davvero promettente.

Il progetto è peraltro pubblicato da Xbox Game Studios, con il gioco che sarà messo a disposizione al lancio direttamente su Game Pass.

Infine, Nioh 3 è l'atteso seguito della serie di action RPG ad ambientazione storica-mitologica sul Giappone medievale, che conta già su un grande numero di appassionati grazie ai due capitoli precedenti.

Ricordiamo che il Tokyo Game Show 2025 si terrà dal 25 al 28 settembre, e rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni sui titoli presenti.

#Koei Tecmo #Tokyo Game Show
