Koei Tecmo ha lanciato su Steam i saldi del Tokyo Game Show, da Ninja Gaiden 2: Black a Rise of the Ronin

Koei Tecmo propone tantissimi dei suoi giochi in sconto in occasione dell'imminente Tokyo Game Show 2025, inclusi Ninja Gaiden 2: Black, Rise of the Ronin e Dynasty Warriors: Origins.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/09/2025
Ryu in NInja Gaiden 2: Black

In vista del Tokyo Game Show 2025 diversi publisher giapponesi ne hanno approfittato per lanciare delle promozioni a tema su Steam. Tra questi c'è anche Koei Tecmo, che ci propone una ricca selezione di sconti sulle serie Ninja Gaiden, Nioh, Atelier e molte altre ancora.

Tra le offerte attive spicca il remake Ninja Gaiden 2: Black, disponibile a 29,99 euro grazie a uno sconto del 40% sul prezzo originale di 49,99 euro. Lo stesso sconto e prezzo si applicano anche a Wo Long: Fallen Dynasty. Dynasty Warriors: Origins, invece, viene proposto a 59,99 euro, con una riduzione del 25% rispetto ai canonici 79,99 euro.

Le altre offerte in evidenza

Rimanendo in tema di action, le Complete Edition di Nioh e Nioh 2 sono in saldo rispettivamente a 7,49 euro e 26,99 euro, mentre Rise of the Ronin viene proposto a 34,99 euro, con uno sconto del 30%.

Anche la serie JRPG Atelier è protagonista dei saldi, a partire dal più recente Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land, ora acquistabile a 48,99 euro (-30%). Tra le altre offerte segnaliamo Fatal Frame: Maiden of Black Water a 27,99 euro (-30%), Dead or Alive 6 a soli 10,49 euro (-85%) e Nobunaga's Ambition: Awakening a 41,99 euro (-30%).

Tutte le offerte resteranno attive fino al 29 settembre. Trovate il catalogo al competo con tutti i giochi in saldo su Steam a questo indirizzo.

#Koei Tecmo #Sconti #Steam
