La Web App e la Companion App di EA Sports FC 26 sono disponibili

Se siete interessati potrete accedere alla Web App tramite il sito ufficiale, a questo indirizzo . L'app per mobile, invece, è disponibile su App Store per dispositivi iOS e su Google Play per quelli Android.

Electronic Arts ha pubblicato la Web App per browser e la Companion App per dispositivi mobile di EA Sports FC 26 . EA Sports FC 26. Si tratta di due strumenti gratuiti e fondamentali per gestire la propria squadra in Ultimate Team, tenere d'occhio il mercato e intervenire in tempo reale sulle dinamiche del club, anche quando si è lontani dalla console o dal PC.

Uno strumento utilissimo per Ultimate Team

La Web App e la Companion App permettono ai giocatori di intervenire su vari aspetti del proprio club: dalla modifica della formazione e dello stadio, alla gestione del mercato per acquistare o vendere giocatori. È possibile completare le Sfide Creazione Rosa, utilizzare gli oggetti giocatore e potenziare la squadra grazie al sistema delle Evoluzioni. Il tutto comodamente, ovunque ci si trovi, senza dover avviare il gioco su console o PC. In breve, uno strumento indispensabile per chi vive Ultimate Team con passione e costanza, e vuole restare sempre competitivo.

La companion app di EA Sports FC 26 su smartphone e tablet

Prima di concludere, vi ricordiamo che EA Sports FC 26 sarà disponibile nei negozi a partire dal 26 settembre su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Switch 2. Gli acquirenti della Ultimate Edition e gli abbonati a EA Play Pro potranno accedere al gioco in anticipo a partire da venerdì 19 settembre.