Amazon dimezza il prezzo di EA Sports FC 26: a Natale regala "il calcio" su PS5, è anche minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante su EA Sports FC 26 che viene messo in offerta con uno sconto attivo extra large del 50% per un costo totale e finale d'acquisto di 39,99€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui giù: EA Sports FC 26 segna un nuovo passo avanti per la celebre simulazione calcistica di Electronic Arts, puntando su libertà di gioco, competizione e condivisione. Il motto "Gioca a modo tuo" trova piena espressione nelle nuove impostazioni di gameplay. L'opzione Gameplay realistico è pensata per offrire l'esperienza calcistica più autentica di sempre, ideale per la Modalità Carriera, mentre il Gameplay competitivo è studiato su misura per Football Ultimate Team e Club.