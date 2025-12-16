Amazon dimezza il prezzo di EA Sports FC 26: a Natale regala "il calcio" su PS5, è anche minimo storico

0

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una maxi offerta su EA Sports FC 26 il cui prezzo viene dimezzato e raggiunge il suo minimo storico.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante su EA Sports FC 26 che viene messo in offerta con uno sconto attivo extra large del 50% per un costo totale e finale d'acquisto di 39,99€, suo minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui giù: EA Sports FC 26 segna un nuovo passo avanti per la celebre simulazione calcistica di Electronic Arts, puntando su libertà di gioco, competizione e condivisione. Il motto "Gioca a modo tuo" trova piena espressione nelle nuove impostazioni di gameplay. L'opzione Gameplay realistico è pensata per offrire l'esperienza calcistica più autentica di sempre, ideale per la Modalità Carriera, mentre il Gameplay competitivo è studiato su misura per Football Ultimate Team e Club.

Ulteriori dettagli sul gioco

La Carriera Tecnico viene rinnovata con scenari realistici e trame alternative, offrendo premi come Punti stagione, oggetti di personalizzazione, Icone ed Eroi. Infine, gli archetipi ispirati alle leggende del calcio permettono di sviluppare nuove classi per Club e Carriera professionista, valorizzando personalizzazione e crescita individuale dei giocatori.

All'interno di Ultimate Team, modalità più giocata, grande spazio viene dato anche alle nuove competizioni. I tornei metteranno alla prova i giocatori con fino a quattro turni a eliminazione diretta, mentre gli eventi Live arricchiscono la stagione con sfide a tema e contenuti sempre nuovi. Qui la nostra recensione.

