EA Sports FC 26 è in promo su Amazon: il prezzo cala (quasi) al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare EA Sports FC 26 in offerta con uno sconto che fa calare il prezzo del gioco (quasi) al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   06/11/2025
Oggi, su Amazon, è presente e disponibile un'offerta interessante per chiunque abbia in wishlist EA Sports FC 26: lo sconto attivo sulla piattaforma è del 10% e il prezzo finale è di 71,99€ per la standard edition per PS5 (una manciata di euro sopra il suo minimo storico). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: EA Sports FC 26 segna un nuovo passo avanti nell'evoluzione del calcio videoludico, offrendo un'esperienza più autentica, competitiva e personalizzabile che mai. Presenti due impostazioni di gameplay: realistico, per un'esperienza più tattica e competitivo, per un'esperienza più veloce e dinamica.

Ulteriori dettagli sul gioco

La modalità Carriera Tecnico si arricchisce di scenari dinamici e trame alternative, permettendo di conquistare Punti stagione, oggetti di personalizzazione, ICONE ed Eroi leggendari. Inoltre, gli Archetipi, ispirati ai grandi del calcio, introducono nuove classi che esaltano le caratteristiche individuali e ampliano la personalizzazione dei giocatori e approfondiscono la modalità Club.

Kenan Yildiz in FC 26
Kenan Yildiz in FC 26

Ultimate Team rimane, probabilmente, il cuore pulsante dell'esperienza con delle novità relative alla gestione delle Division Rivals e della FUT Champions. Per ulteriori approfondimenti e per una panoramica più completa sul titolo, ti invito a dare uno sguardo alla nostra recensione.

