Europa Universalis V Premium Edition per PC è in sconto su Instant Gaming

NOTIZIA di Stefania Netti   —   06/11/2025
Su Instant Gaming è disponibile Europa Universalis V Premium Edition per PC a 64,99 € invece di 85 €. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 79,29 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. In questo caso ci riferiamo alla versione per Steam. Riscattare questo titolo è semplicissimo: una volta acquistato vi arriverà la chiave di gioco. Non dovrete fare altro che copiarla, aprire Steam e, in basso a sinistra, cliccare su "Aggiungi un gioco", poi su "Attiva un prodotto su Steam", incollando la key. Vediamo ulteriori informazioni affinché possiate valutarne l'acquisto.

Contenuti della Premium Edition

L'Edizione Premium include diversi contenuti, tra cui:

  • Sacred Sites: 8 luoghi sacri storici aggiunti alla mappa di gioco
  • Fate of the Phoenix: immersion pack in cui potrete rivivere il potere romani nei panni dell'Impero bizantino
  • Across the Pillars: vi calerete nella lotta per il futuro della penisola iberica (chronicle pack), oppure nei panni del Marocco respingerete gli eserciti dal nord, ristabilendo il dominio sullo stretto di Gibilterra
  • The Auld Alliance: chronicle pack che aggiunge nuovi contenuti storici per Francia e Scozia

Se volete scoprire ulteriori informazioni su questo gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio.

