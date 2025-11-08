Europa Universalis 5 o Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio? Cosa giocherete questo fine settimana?

Tra i nomi di punta del momento ci sono due giochi alquanto diversi: Europa Universalis V e Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio .

Nel mentre le temperature si abbassano, i videogiochi continuano a essere pubblicati, sempre più rapidamente e con sempre più nomi di peso. Il fine settimana è spesso il momento migliore per iniziare qualche nuova opera o per proseguire le avventure del proprio gioco del momento. Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend dell'8 novembre?

Cosa giocherete questo weekend?

Europa Universalis 5 è ovviamente il nuovo capitolo della famosa serie di giochi di strategia nel quale prendiamo il controllo di una nazione e la guidiamo attraverso secoli e secoli di storia. Dobbiamo creare il nostro impero, usando la diplomazia, commerciando con gli alleati o facendo la guerra ai nostri nemici. In questo capitolo gli autori hanno cercato di ampliare la profondità della simulazione, lavorando soprattutto sul lato diplomatico e sulla rappresentazione delle popolazioni sulla mappa, con maggiore cura verso la loro cultura e religione.

Passiamo però a qualcosa di completamente diverso. Dalla Storia al fantasy, dalla strategia all'azione più sfrenata: Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio per Nintendo Switch 2 potrebbe essere la scelta di molti amanti dei combattimenti in stile musou o anche solo della serie di The Legend of Zelda. Ricordiamo infatti che Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio è un prequel di Tears of the Kingdom e ci permette di scoprire in modo più dettagliato dei retroscena di cui avevano una visione superficiale.

Ovviamente alcuni giocatori potrebbero ancora essere dediti a titoli usciti nelle ultime settimane oppure a qualche videogioco presente nel backlog. È il vostro turno: cosa giocherete in questi giorni?