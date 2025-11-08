1

Europa Universalis 5 o Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio? Cosa giocherete questo fine settimana?

Con l'arrivo del sabato e della domenica molti giocatori si dedicheranno ai videogiochi del momento, come Europa Universalis 5 o Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio. Voi a cosa giocherete?

NOTIZIA di Marie Armondi   —   08/11/2025
zelda in Hyrule Warriors L'era dell'esilio
Europa Universalis V
Europa Universalis V
Articoli News Video Immagini

Nel mentre le temperature si abbassano, i videogiochi continuano a essere pubblicati, sempre più rapidamente e con sempre più nomi di peso. Il fine settimana è spesso il momento migliore per iniziare qualche nuova opera o per proseguire le avventure del proprio gioco del momento. Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend dell'8 novembre?

Tra i nomi di punta del momento ci sono due giochi alquanto diversi: Europa Universalis V e Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio.

Cosa giocherete questo weekend?

Europa Universalis 5 è ovviamente il nuovo capitolo della famosa serie di giochi di strategia nel quale prendiamo il controllo di una nazione e la guidiamo attraverso secoli e secoli di storia. Dobbiamo creare il nostro impero, usando la diplomazia, commerciando con gli alleati o facendo la guerra ai nostri nemici. In questo capitolo gli autori hanno cercato di ampliare la profondità della simulazione, lavorando soprattutto sul lato diplomatico e sulla rappresentazione delle popolazioni sulla mappa, con maggiore cura verso la loro cultura e religione.

Passiamo però a qualcosa di completamente diverso. Dalla Storia al fantasy, dalla strategia all'azione più sfrenata: Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio per Nintendo Switch 2 potrebbe essere la scelta di molti amanti dei combattimenti in stile musou o anche solo della serie di The Legend of Zelda. Ricordiamo infatti che Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio è un prequel di Tears of the Kingdom e ci permette di scoprire in modo più dettagliato dei retroscena di cui avevano una visione superficiale.

Hyrule Warriors: L'era dell'esilio, la recensione del musou di Zelda ispirato a Tears of the Kingdom Hyrule Warriors: L'era dell'esilio, la recensione del musou di Zelda ispirato a Tears of the Kingdom

Ovviamente alcuni giocatori potrebbero ancora essere dediti a titoli usciti nelle ultime settimane oppure a qualche videogioco presente nel backlog. È il vostro turno: cosa giocherete in questi giorni?

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Europa Universalis 5 o Hyrule Warriors: L'Era dell'Esilio? Cosa giocherete questo fine settimana?