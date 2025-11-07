Non ci sono solo serial killer tra le novità di successo su Netflix di inizio novembre

Netflix ha pubblicato le nuove classifiche delle serie TV e dei film più visti in Italia tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Vediamo subito gli show più visualizzati:

Il Mostro - Mini serie Legenden: L'infiltrata - Stagione 1 Nobody Wants This. - Stagione 2 The Witcher - Stagione 4 I signori del gioco - Stagione 1 Boots - Stagione 1 Amsterdam Empire - Stagione 1 Monster: La storia di Ed Gein - Stagione 1 The Diplomat - Stagione 3 Respira - Stagione 2

Le novità della settimana sono Respira, Amsterdam Empire, I signori del gioco, Legenden: L'infiltrata e The Witcher - Stagione 4, che ironicamente finisce in posizione 4. Le avventure di Geralt, Ciri e Yennefer non paiono aver convinto appieno i telespettatori italiani, ma vedremo sul lungo periodo se riuscirà a rimanere in Top 10 a sufficienza.