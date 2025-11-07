0

Non ci sono solo serial killer tra le novità di successo su Netflix di inizio novembre

Su Netflix negli ultimi tempi le serie TV e i film sui serial killer hanno successo, ma per fortuna per chi non ama il genere ci sono anche altre novità a disposizione.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/11/2025
Due attori de I Signori del Gioco di Netflix

Netflix ha pubblicato le nuove classifiche delle serie TV e dei film più visti in Italia tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Vediamo subito gli show più visualizzati:

  1. Il Mostro - Mini serie
  2. Legenden: L'infiltrata - Stagione 1
  3. Nobody Wants This. - Stagione 2
  4. The Witcher - Stagione 4
  5. I signori del gioco - Stagione 1
  6. Boots - Stagione 1
  7. Amsterdam Empire - Stagione 1
  8. Monster: La storia di Ed Gein - Stagione 1
  9. The Diplomat - Stagione 3
  10. Respira - Stagione 2

Le novità della settimana sono Respira, Amsterdam Empire, I signori del gioco, Legenden: L'infiltrata e The Witcher - Stagione 4, che ironicamente finisce in posizione 4. Le avventure di Geralt, Ciri e Yennefer non paiono aver convinto appieno i telespettatori italiani, ma vedremo sul lungo periodo se riuscirà a rimanere in Top 10 a sufficienza.

I film più visti in Italia su Netflix

Nello Stivale i lungometraggi più visualizzati sono invece:

  1. A House of Dynamite
  2. MIA
  3. La ballata di un piccolo giocatore
  4. Tutti tranne te
  5. 30 notti con il mio ex
  6. The Last Hunter: L'ultimo cacciatore di streghe
  7. KPop Demon Hunters
  8. La donna della cabina numero 10
  9. Aileen: Storia di un serial killer
  10. Back to Black
Le locandine dei film più visti
Le locandine dei film più visti

Questa settimana i nuovi film in Top 10 su Netflix sono MIA, La ballata di un piccolo giocatore, The Last Hunter: L'ultimo cacciatore di streghe, Aileen: Storia di un serial killer e Back to Black.

The Witcher, la recensione della quarta stagione su Netflix The Witcher, la recensione della quarta stagione su Netflix

KPop Demon Hunters arriva invece alla propria diciannovesima settimana consecutiva in classifica. Sta piano piano scivolando verso la coda, ma è tranquillamente proiettato oltre le venti settimane di permanenza.

Ecco infine i dati della settimana precedente per confronto.

#Classifica #Serie TV #Cinema
