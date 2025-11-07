Non ci sono solo serial killer tra le novità di successo su Netflix di inizio novembre

Netflix ha pubblicato le nuove classifiche delle serie TV e dei film più visti in Italia tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Vediamo subito gli show più visualizzati:
- Il Mostro - Mini serie
- Legenden: L'infiltrata - Stagione 1
- Nobody Wants This. - Stagione 2
- The Witcher - Stagione 4
- I signori del gioco - Stagione 1
- Boots - Stagione 1
- Amsterdam Empire - Stagione 1
- Monster: La storia di Ed Gein - Stagione 1
- The Diplomat - Stagione 3
- Respira - Stagione 2
Le novità della settimana sono Respira, Amsterdam Empire, I signori del gioco, Legenden: L'infiltrata e The Witcher - Stagione 4, che ironicamente finisce in posizione 4. Le avventure di Geralt, Ciri e Yennefer non paiono aver convinto appieno i telespettatori italiani, ma vedremo sul lungo periodo se riuscirà a rimanere in Top 10 a sufficienza.
I film più visti in Italia su Netflix
Nello Stivale i lungometraggi più visualizzati sono invece:
- A House of Dynamite
- MIA
- La ballata di un piccolo giocatore
- Tutti tranne te
- 30 notti con il mio ex
- The Last Hunter: L'ultimo cacciatore di streghe
- KPop Demon Hunters
- La donna della cabina numero 10
- Aileen: Storia di un serial killer
- Back to Black
Questa settimana i nuovi film in Top 10 su Netflix sono MIA, La ballata di un piccolo giocatore, The Last Hunter: L'ultimo cacciatore di streghe, Aileen: Storia di un serial killer e Back to Black.
KPop Demon Hunters arriva invece alla propria diciannovesima settimana consecutiva in classifica. Sta piano piano scivolando verso la coda, ma è tranquillamente proiettato oltre le venti settimane di permanenza.
Ecco infine i dati della settimana precedente per confronto.