Vari videogiochi e KPop Demon Hunters hanno ottenuto delle nomination ai Grammy 2026

La National Academy of Recording Arts and Sciences ha svelato le nomination per i Grammy 2026 e ovviamente possiamo trovare i nomi dei cantanti più famosi e di maggior successo in circolazione, ma ci sono dei nomi che potrebbero sorprendere: Rumi, Mira e Zoey da KPop Demon Hunter.
Parliamo ovviamente del trio di personaggi del film di successo di Sony e Netflix, che sono in lizza per vincere quattro premi nella cerimonia che si terrà il prossimo anno, durante la quale ci sarà spazio anche per vari videogiochi.
Le nomination dei Grammy per KPop Demon Hunters
Nello specifico, KPop Demon Hunter è stato nominato in queste categorie:
- Canzone dell'anno
- Miglior prestazione Pop per coppie o gruppi
- Miglior canzone scritta per un media visivo (Golden)
- Miglior colonna sonora compilation per media visivi (per l'intera soundtrack)
Inoltre, David Guetta ha personalmente ottenuto una nomination per il remix di Golden. Certamente la canzone e l'intero film hanno grandi possibilità di vincere dei premi, anche solo per l'esagerato successo ottenuto dalla pellicola su Netflix.
Ecco invece i videogiochi e i relativi creativi che potrebbero vincere un premio:
- Avatar: Frontiers of Pandora - Secrets of the Spire: Pinar Toprak, Miglior compositore
- Helldivers 2: Wilbert Roget, II, Miglior compositore
- Indiana Jones e l'Antico cerchio: Gordy Haab, Miglior compositore
- Star Wars Outlaws: Wild Card & A Pirate's Fortune: Cody Matthew Johnson & Wilbert Roget, II, Migliori compositori
- Sword of the Sea: Austin Wintory, Miglior compositore
Dovremo però attendere il prossimo anno per poter scoprire se il lungometraggio animato e i videogiochi saranno in grado di rubare i Grammy ai diretti concorrenti. I vincitori sono selezionati dagli aventi diritto al voto della National Academy of Recording Arts and Sciences, ovvero "un gruppo composto da creatori musicali, che includono artisti, scrittori, produttori, ingegneri e non solo".
Non serve però attendere per sapere che KPop Demon Hunters è un successo esagerato: farlo uscire al cinema non sarebbe stato meglio? Sony commenta.