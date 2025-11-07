Vari videogiochi e KPop Demon Hunters hanno ottenuto delle nomination ai Grammy 2026

La National Academy of Recording Arts and Sciences ha svelato le nomination per i Grammy 2026 e ovviamente possiamo trovare i nomi dei cantanti più famosi e di maggior successo in circolazione, ma ci sono dei nomi che potrebbero sorprendere: Rumi, Mira e Zoey da KPop Demon Hunter.

Parliamo ovviamente del trio di personaggi del film di successo di Sony e Netflix, che sono in lizza per vincere quattro premi nella cerimonia che si terrà il prossimo anno, durante la quale ci sarà spazio anche per vari videogiochi.