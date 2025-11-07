Nintendo non crede ci siano limiti ai risultati che può raggiungere, può fare qualsiasi cosa

Secondo Shigeru Miyamoto , game designer e dirigente di Nintendo, ciò che spinge la compagnia a tentare queste vie particolari è la convinzione che non ci siano limiti ai risultati che può ottenere se ci mette il giusto impegno.

Nintendo è sempre stata una compagnia che non si pone limiti e che tentava diverse vie, per quanto a un primo impatto potessero sembrare un po' strane. Basta pensare a Nintendo Labo, un set di accessori di cartone per usare Nintendo Switch in modo alternativo, ma anche Nintendo Wii, una console completamente fondata su controlli di movimento con un controller a forma di telecomando.

Le parole di Miyamoto

"Nintendo ha sempre lavorato con l'idea che non ci siano limiti ai risultati ottenibili con il giusto impegno", ha dichiarato Miyamoto in una recente conferenza finanziaria. "Ad esempio, quando abbiamo provato a cimentarci nel cinema con il film The Super Mario Bros. Movie, il suo successo è stato paragonato agli incassi al botteghino di altri film. Tuttavia, anche se il film avesse raggiunto il primo posto in classifica, avremmo pensato che ci sarebbe stato ancora margine di crescita".

Miyamoto ritiene che alcune proprietà intellettuali di Nintendo potrebbero vedere i propri numeri di vendita "superare potenzialmente i confini dell'intrattenimento".

Ha aggiunto: "Il mio pensiero più recente è che non esistono limiti nel mondo dell'intrattenimento", ha affermato. "In questo senso, esistono ancora molti mercati in tutto il mondo che possono essere ampliati tramite Nintendo Switch [...] Una cosa interessante di Nintendo è che è possibile provare a fare qualsiasi cosa".

Segnaliamo infine che Nintendo vuole comprare altri team di sviluppo per rafforzarsi.