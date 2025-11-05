Nintendo vuole comprare altri team di sviluppo per rafforzarsi

Infatti, Nintendo ha spiegato nella propria riunione finanziaria che ha intenzione di migliorare lo sviluppo di videogiochi espandendosi .

È un momento positivo per Nintendo , che ha iniziato la nuova generazione con grinta e certamente sta guardando al futuro, per fare in modo che sia di successo tanto quanto la precedente. Nintendo Switch 2 però avrà bisogno di molti giochi di qualità per poter avere successo e c'è sempre spazio per rafforzare la propria catena produttiva .

I piani di espansione di Nintendo

Più nello specifico, afferma che vuole "stabilire ed espandere le capacità di sviluppo dei videogiochi all'interno del Nintendo Group" e per farlo mira a una "espansione delle strutture di sviluppo con la costruzione del Corporate Headquarters Development Center Building No. 2 (nome provvisorio)" e anche con "l'acquisizione di sviluppatori come sussidiarie".

La diapositiva di Nintendo che mostra i piani futuri

La cosa più probabile, guardando al passato di Nintendo, è che la compagnia decida di comprare team che pur non appartenendole collaborano praticamente esclusivamente con lei e che hanno dimostrato progetto dopo progetto di essere un team solido e abile.

Tendenzialmente Nintendo non è così esplicita riguardo alla possibilità di acquisire team, in quanto spesso afferma che desidera "crescere organicamente". Pare quindi credibile che nei piani futuri di Nintendo ci siano altre acquisizioni, come avvenuto con Next Level Games, acquisita nel 2021 dopo aver lavorato a giochi del calibro di Luigi's Mansion Dark Moon, Metroid Prime: Federation Force e Luigi's Mansion 3.

