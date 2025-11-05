L'app Nintendo Store è ora disponibile su iOS e Android, ma potrebbe non essere ciò che pensate

Nintendo ha pubblicato l'applicazione per il Nintendo Store in versione mobile, precisamente per iOS e iPadOS (tramite App Store) e Android (tramite Google Play).

A cosa serve l'app Nintendo Store

L'app Nintendo Store può essere utilizzata per cercare informazioni sugli hardware della compagnia, sugli accessori, i giochi e anche il merchandise. Inizialmente era stata pubblicata nel 2020 in Giappone come My Nintendo: ora è stata aggiornata, gli è stato cambiato nome ed è stata resa disponibile a livello mondiale.

Con l'app Nintendo Store possiamo comprare prodotti tramite il My Nintendo Store (da non confondere con l'eShop, ovvero il negozio digitale di Switch): possiamo cercare quindi console, accessori e giochi fisici e digitali. L'app ci porta poi nel My Nintendo Store per completare l'acquisto.

Inoltre, l'applicazione raccoglie le ultime novità su giochi ed eventi di Nintendo, manda notifiche in caso di sconti, permette di vedere le proprie attività ludiche con il Nintendo Account su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. Se avevate un Nintendo 3DS o un Nintendo Wii U, potete anche vedere le attività di gioco fino al febbraio 2020, ma solo se avete collegato il vecchio Nintendo Network ID al vostro Nintendo Account. Inoltre, l'app permette anche di ottenere ricompense visitando i negozi ufficiali Nintendo (che non sono presenti in Italia).

Ecco i link per accedere all'app Nintendo Store per mobile: