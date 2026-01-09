dbrand sfotte Nintendo annunciando delle coperture completamente viola e verdi per i Joy‑Con 2

Il produttore di periferiche di terze parti dbrand ha annunciato un set di coperture colorate per i Joy-Con 2 di Nintendo Switch 2 - viola chiaro per il controller sinistro e verde chiaro per quello destro - che sta pubblicizzando scherzosamente come "la soluzione" a quello che molti considerano un difetto della nuova variante cromatica presentata ieri da Nintendo.

Per chi si fosse perso la notizia, la compagnia di Kyoto ieri ha svelato la prima variante colorata dei Joy-Con 2, appunto viola e verde. Il problema? Come nella versione standard, solo alcune finiture sono colorate (la base delle levette analogiche e gli agganci laterali), mentre il corpo principale resta completamente nero. Una scelta che ha generato malcontento in una parte della community, che si aspettava tonalità più vivaci e coerenti, in linea con i Joy‑Con della Switch originale, dove l'intero controller era colorato e non solo una piccola porzione.