dbrand sfotte Nintendo annunciando delle coperture completamente viola e verdi per i Joy‑Con 2

Il produttore di periferiche di terze parti dbrand ha annunciato un set di coperture colorate per i Joy-Con 2 di Nintendo Switch 2 - viola chiaro per il controller sinistro e verde chiaro per quello destro - che sta pubblicizzando scherzosamente come "la soluzione" a quello che molti considerano un difetto della nuova variante cromatica presentata ieri da Nintendo.
Per chi si fosse perso la notizia, la compagnia di Kyoto ieri ha svelato la prima variante colorata dei Joy-Con 2, appunto viola e verde. Il problema? Come nella versione standard, solo alcune finiture sono colorate (la base delle levette analogiche e gli agganci laterali), mentre il corpo principale resta completamente nero. Una scelta che ha generato malcontento in una parte della community, che si aspettava tonalità più vivaci e coerenti, in linea con i Joy‑Con della Switch originale, dove l'intero controller era colorato e non solo una piccola porzione.
La pratica soluzione di dbrand: coperture colorate che si abbinano ai nuovi Joy-Con 2
In altre parole, non è il colore a essere criticato, ma la sua presenza ridotta. Per diversi utenti, il design più sobrio scelto da Nintendo, con il corpo nero e solo piccoli accenti cromatici, appare come un compromesso poco soddisfacente, quasi "timido".
dbrand ha colto la palla al balzo annunciando delle coperture pensate appositamente per i nuovi Joy-Con 2, che risolvono il problema alla radice: avvolgono l'intero controller e si abbinano perfettamente alle finiture viola e verde chiaro, offrendo così l'effetto full‑color che molti avrebbero voluto da Nintendo. Il tutto alla "modica" cifra di 19,95 dollari. Se siete interessati potrete acquistarli a questo indirizzo.
"Nintendo ha deciso di pubblicare nuove colorazioni per i Joy-Con di Switch 2, ma ancora una volta ha scelto di mostrare solo piccoli accenni di colore sotto le levette analogiche", recita la descrizione del prodotto. "Naturalmente, noi abbiamo abbinato con precisione maniacale quelle tonalità di viola e verde e le abbiamo applicate all'intera superficie dei Joy-Con. Come al solito, dove non arriva Nintendo ci pensa dbrand" (ndr, il testo originale inglese gioca sul motto "dbrand does what Nintendon't").