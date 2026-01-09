Stardew Valley avrà le mod su console? L'autore risponde con alcune considerazioni

Per principio, Eric Barone non è affatto contrario alle mod su console, anzi è un'idea che vorrebbe sostenere, solo che richiede un impegno notevole e la necessità di superare diversi ostacoli che rendono la cosa molto difficile da attuare , almeno nella situazione attuale dello sviluppatore.

Stardew Valley al momento non supporta le mod su console , e l' autore ConcernedApe ha detto la sua sull'argomento, facendo capire come l'introduzione di queste al di fuori del PC potrebbe essere molto difficile, ma non del tutto escluso.

Non è affatto opposto all'idea

Stardew Valley gode di un'ampia community su console ma soprattutto su PC, dove questa partecipa anche attivamente all'evoluzione del gioco con la creazione di numerose mod, le quali però non fanno parte delle versioni console, e per il momento non sembra ci sia una possibile introduzione in vista.



Ci sono attualmente quasi 30.000 mod disponibili per Stardew Valley su PC, che si conferma dunque un vero e proprio laboratorio di sviluppo per i modder appassionati, e questo è ormai un aspetto importante nel successo del gioco.

La questione è stata ovviamente sollevata dagli utenti, alcuni dei quali hanno chiesto direttamente a ConcernedApe un commento sulla possibilità di vedere infine le mod anche nella versione console di Stardew Valley, ma la cosa sembra non sia fattibile, almeno per il momento.

"Se fosse stato semplice da fare, non mi sarei affatto opposto", ha risposto Barone, "Ma non credo che sia una cosa fattibile, per molte ragioni", ha riferito, senza però specificare oltre le motivazioni citate.

È molto probabile che queste riguardino la necessità di moderazione e controllo continuativo sulle produzioni dei modder richieste su console, una cosa che un team piccolo come quello di Stardew Valley non sarebbe in grado di garantire.

Nel frattempo, Stardew Valley è arrivato anche su Nintendo Switch 2, mentre l'autore sta sviluppando il suo nuovo gioco, Haunted Chocolatier.