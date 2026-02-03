Stardew Valley 1.7 migliorerà i bambini e aggiungerà nuovi candidati per il matrimonio

Tra le varie novità vi sarà la possibilità di sposarsi con altri due personaggi , che in precedenza erano off-limits.

I fan di Stardew Valley sono in attesa per l'aggiornamento 1.7 e, ora, il creatore del videogioco Eric Barone - noto anche come ConcernedApe - ha svelato uno dei contenuti dell'update, in una intervista con IGN USA.

Cosa ha detto Barone su Stardew Valley 1.7

Barone ha affermato: "Sto cercando di non svelare troppo perché vorrei fosse una sorpresa. Ciò che dirò, magari senza essere troppo specifico, è che in questo update una delle cose che stiamo cercando di fare... c'è una richiesta dei fan molto popolare, che ha a che fare con i bambini, [ovvero] cercare di rendere i bambini un po' più interessanti".

"Sto cercando di fare qualcosa a riguardo, ma ci sono un sacco di altre cose nell'aggiornamento di Stardew Valley che nessuno ha in realtà richiesto, ma penso che le persone lo apprezzeranno. Aggiungerò altri due candidati per il matrimonio, ma rivelerò chi sono nel giorno dell'anniversario del videogioco".

Sin dal lancio, gli unici personaggi che sono stati aggiunti alla lista dei possibili mariti/mogli sono Shane ed Emily, ma risalgono ancora alla versione 1.1 di molti anni fa. Si tratta quindi di una novità importante, visto anche che avranno nuovi eventi e nuovi dialoghi.

Ricordiamo poi che fino a domani Stardew Valley è gratis con Nintendo Switch Online.