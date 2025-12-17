Barone svela i primi dettagli sul prossimo grande aggiornamento di Stardew Valley, il 1.7

Pochi mesi fa, Eric "ConcernedApe" Barone ha svelato che Stardew Valley riceverà un nuovo aggiornamento maggiore, precisamente il numero 1.7 . Ha subito precisato che richiederà molto tempo e non ha più detto una singola parola a riguardo. Fino ad oggi.

Cosa ha detto Barone su Stardew Valley 1.7

L'utente CynderSkull25 ha scritto: "Puoi darci un indizio riguardo al nuovo aggiornamento così da avere qualcosa da attendere, o magari farci vedere qualcosa?".

La risposta del creatore di Stardew Valley è stata: "Ci saranno nuovi elementi sociali e personaggi, inoltre è tradizione aggiungere un nuovo tipo di fattoria. Ci sarà molto altro ma non voglio svelare troppo per il momento". Purtroppo questo è tutto quello che Barone ci ha concesso.

Va anche ricordato che l'aggiornamento 1.6 è arrivato solo un anno fa e che, per i ritmi di Barone, non è molto tempo. Inoltre, l'autore è anche al lavoro su Haunted Chocolatier, un nuovo gioco che ci mette nei panni di un gestore di una fabbrica di cioccolato infestata dai fantasmi.

Se vi domandate se Haunted Chocolatier arriverà in ritardo per i lavori di Stardew Valley 1.7, Barone ha già risposto.