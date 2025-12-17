Nintendo desidera che il team di Xenoblade sia ampiamente coinvolto nello sviluppo di Zelda

A discuterne c'erano Daiki Iwamoto - General Manager di The Legend of Zelda - e Yasuhiro Fujita - Director presso Monolith Soft -. Ricordiamo che Monolith Soft è noto soprattutto in quanto sviluppatore di Xenoblade Chronicles, ma è spesso anche un team di supporto per altri videogiochi, compresi vari The Legend of Zelda, come Skyward Sword, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom.

In una nuova intervista in giapponese, Nintendo ha parlato brevemente del futuro di The Legend of Zelda e di chi dovrebbe occuparsi di nuove iterazioni della saga.

Le parole di Nintendo su Monolith Soft

Verso la fine dell'intervista, secondo la traduzione in inglese proposta da WCCFtech Iwamoto ha espresso il desiderio che Monolith Soft svolga un "ruolo centrale" nella "creazione della serie Zelda", partendo da zero. Il modo in cui si è espresso pare indicare che Nintendo sta pensando a un nuovo capitolo della serie e non a un seguito di Breath of the Wild e Tears of the Kingdom.

"Monolith Soft dispone ora di un sistema che consente loro di gestire ogni aspetto, dall'ideazione nelle prime fasi di sviluppo fino all'integrazione nel gioco vero e proprio, quindi ci aspettavamo che fossero più coinvolti che mai negli aspetti creativi."

"Vorrei che Monolith Soft svolgesse un ruolo centrale come partner principale nella creazione della serie Zelda da zero. Spero che il know-how che abbiamo coltivato attraverso il nostro lavoro insieme rafforzi ulteriormente la forza complessiva del team di Monolith Soft e che continueremo a creare insieme titoli unici della serie."

