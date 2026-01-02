Final Fantasy 14 su Nintendo Switch 2? Il director dice di attendere novità in arrivo

Arrivano ulteriori segnali sulla possibilità che Final Fantasy 14 possa arrivare su Nintendo Switch 2, con il director Naoki Yoshida che ribadisce la positività sulla questione, suggerendo di aspettare novità nel prossimo periodo.
Già durante l'estate scorsa era emersa questa possibilità, con Yoshi-P ha riferire che l'idea di Square Enix con il suo MMORPG è quella di estenderne l'utilizzo su più dispositivi possibile, e tra questi Nintendo Switch 2 ricadrebbe in maniera perfetta, considerando il successo che sta riscontrando nel mondo e in Giappone in particolare.
Sebbene non si sia sbilanciato in maniera chiarissima, il director del gioco ha ribadito che ci saranno novità in arrivo anche in una recente intervista incentrata sulle novità previste per il prossimo anno, facendo capire che qualche annuncio potrebbe arrivare a breve.
Una possibilità concreta
All'interno della chat con domande e risposte sul nuovo anno che si è tenuta su Reddit, Yoshida ha riferito semplicemente "vi prego di aspettare informazioni", facendo capire che l'arrivo di Final Fantasy 14 su Nintendo Switch 2 possa essere formalizzato nei prossimi mesi.
Considerando la spinta multi-piattaforma che sta caratterizzando la produzione Square Enix di recente, la trasposizione del MMORPG in questione su un dispositivo di successo come la nuova console Nintendo sembra un'idea alquanto logica, a questo punto.
Le potenzialità hardware di Nintendo Switch 2 potrebbero inoltre consentire un port senza molti compromessi su Final Fantasy 14, dunque tecnicamente non dovrebbero esserci particolari ostacoli per l'operazione.
D'altra parte, il director di Final Fantasy 14 vuole continuare a lavorare al gioco ancora per molto tempo, dunque il MMORPG dovrebbe avere ancora una lunga vita davanti.