Final Fantasy 14 su Nintendo Switch 2? Il director dice di attendere novità in arrivo

Arrivano ulteriori segnali sulla possibilità che Final Fantasy 14 possa arrivare su Nintendo Switch 2, con il director Naoki Yoshida che ribadisce la positività sulla questione, suggerendo di aspettare novità nel prossimo periodo.

Già durante l'estate scorsa era emersa questa possibilità, con Yoshi-P ha riferire che l'idea di Square Enix con il suo MMORPG è quella di estenderne l'utilizzo su più dispositivi possibile, e tra questi Nintendo Switch 2 ricadrebbe in maniera perfetta, considerando il successo che sta riscontrando nel mondo e in Giappone in particolare.

Sebbene non si sia sbilanciato in maniera chiarissima, il director del gioco ha ribadito che ci saranno novità in arrivo anche in una recente intervista incentrata sulle novità previste per il prossimo anno, facendo capire che qualche annuncio potrebbe arrivare a breve.