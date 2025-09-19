Il director di Final Fantasy 14 vuole continuare a lavorare al gioco ancora per molto tempo

Yoshida ha risposto che è suo compito continuare a lavorare su Final Fantasy 14 e che chiunque si annoi a lavorare su determinati giochi, probabilmente non dovrebbe far parte di un'azienda con tali responsabilità.

Il director di Final Fantasy 14 , Naoki Yoshida , afferma di non avere alcuna intenzione di abbandonare il gioco nel breve periodo. Lo ha dichiarato in un'intervista con Noisy Pixel, in cui gli è stato chiesto come riesca a mantenere la motivazione lavorando su un titolo che ormai ha 12 anni, e cosa lo spinga a continuare a dirigerlo dopo più di 10 anni.

Uomo azienda

"Sono più un uomo d'affari," ha detto uno Yoshida insolitamente sincero. "Realizzo giochi. Certo, spesso si tende a dire che siamo creatori o persone creative, ma io sono un dipendente di Square Enix e vengo pagato per fare videogiochi. Credo che il mio obiettivo principale sia realizzare giochi per consegnarli ai giocatori, ai fan, a chi vuole fruire dei nostri prodotti. Penso che questo sia fondamentale, o il requisito minimo che devo rispettare perché faccio parte di questa azienda."

"E ovviamente, se si lavora in un'azienda e ci si annoia con un particolare progetto iniziando a dire 'beh, non mi piace questo gioco, mi annoio con questo gioco', allora penso che persone del genere dovrebbero lasciare se vogliono seguire un'altra strada. Ma io non ho questo forte desiderio personale di fare soltanto le mie cose."

Nonostante ciò, Yoshida ha chiarito che questo non significa che lavori a Final Fantasy 14 solo perché deve, ma perché ha ancora dei piani per il gioco: "Quando mi chiedono se mi sono annoiato di Final Fantasy 14, rispondo di no, perché ci sono ancora molte cose che devo realizzare, cose che voglio fare, cose che devo fare, aspetti che richiedono attenzione," ha spiegato. "E quindi credo che continuerò a farlo ancora per un po' di tempo."

Yoshida ha poi confessato che preferirebbe occuparsi più del design e del lato creativo, che delle varie questioni relative alla gestione del prodotto.