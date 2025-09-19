Elio di Pixar è un fallimento al cinema e un successo su Disney Plus

Pixar produce tante pellicole di successo, ma negli ultimi anni vari suoi prodotti non hanno colpito nel segno al botteghino, ma hanno perlomeno trovato una seconda casa nel mondo dello streaming e specificatamente su Disney Plus. Ora lo stesso sta accadendo con Elio.

Il film sci-fi ha registrato il peggior weekend di apertura al botteghino per Pixar, ma ha ottenuto la propria "vendetta" su Disney+ dove è diventato il più visto del momento sulla piattaforma secondo i dati di FlixPatrol, battendo anche il live action di Lilo e Stich.