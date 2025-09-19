9

Elio di Pixar è un fallimento al cinema e un successo su Disney Plus

Disney Plus è la casa dove i film di animazioni di Pixar che hanno fallito al botteghino possono riprendersi e farsi ammirare: così è anche per Elio che sulla piattaforma di streaming sta ottenendo ottimi risultati.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   19/09/2025
Elio e un alieno

Pixar produce tante pellicole di successo, ma negli ultimi anni vari suoi prodotti non hanno colpito nel segno al botteghino, ma hanno perlomeno trovato una seconda casa nel mondo dello streaming e specificatamente su Disney Plus. Ora lo stesso sta accadendo con Elio.

Il film sci-fi ha registrato il peggior weekend di apertura al botteghino per Pixar, ma ha ottenuto la propria "vendetta" su Disney+ dove è diventato il più visto del momento sulla piattaforma secondo i dati di FlixPatrol, battendo anche il live action di Lilo e Stich.

Il problema di Pixar

Ovviamente questo risultato può anche essere letto in negativo: sebbene Pixar abbia ottenuto dei successi (Inside Out 2 e in misura minore sul lungo termine Elemental), vari suoi film hanno fallito (Lightyear ed Elio, per l'appunto) e parte del motivo può essere anche il fatto che molti appassionati si sono oramai abituati al fatto che la pellicola arriverà rapidamente su Disney Plus.

Di conseguenza, solo i nomi più importanti (i seguiti, ad esempio) riescono a ottenere successo dentro il cinema, il che ovviamente porta a meno incassi per Pixar e potenzialmente problemi di sviluppo di nuovi titoli. Il fatto che Elio sia il film più visto del momento dimostra che gli appassionati vogliono vedere i film di Pixar, semplicemente l'accesso tramite abbonamento li ha resi molto più restii a investire in un biglietto del cinema.

Vedremo come andranno le cose con le future pellicole come Zootropolis 2.

