Il film di Sleeping Dogs sarà diretto dal regista di Io sono nessuno 2

Nonostante gli apprezzamenti da parte di critica e pubblico, Sleeping Dogs non verrà ricordato come uno dei maggiori successi commerciali di Square Enix. Tuttavia, l'action sandbox ha dimostrato di avere carattere e non è mai stato davvero dimenticato dai fan, che ancora oggi sperano in un sequel. Non sappiamo se quel desiderio verrà mai esaudito, ma una cosa è certa: un adattamento cinematografico live-action è in lavorazione.

La conferma è arrivata a inizio anno da Simu Liu, la star di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, che ricoprirà il doppio ruolo di produttore e interprete del protagonista Wei Shen. Ora è arrivato un ulteriore aggiornamento importante: la regia del film è stata affidata a Timo Tjahjanto, regista indonesiano noto soprattutto per Io sono nessuno 2.