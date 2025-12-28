Il film di Sleeping Dogs sarà diretto dal regista di Io sono nessuno 2

Nonostante gli apprezzamenti da parte di critica e pubblico, Sleeping Dogs non verrà ricordato come uno dei maggiori successi commerciali di Square Enix. Tuttavia, l'action sandbox ha dimostrato di avere carattere e non è mai stato davvero dimenticato dai fan, che ancora oggi sperano in un sequel. Non sappiamo se quel desiderio verrà mai esaudito, ma una cosa è certa: un adattamento cinematografico live-action è in lavorazione.
La conferma è arrivata a inizio anno da Simu Liu, la star di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, che ricoprirà il doppio ruolo di produttore e interprete del protagonista Wei Shen. Ora è arrivato un ulteriore aggiornamento importante: la regia del film è stata affidata a Timo Tjahjanto, regista indonesiano noto soprattutto per Io sono nessuno 2.
Il progetto prende forma, ma mancano ancora tanti dettagli
Lo ha svelato lo stesso Simu Liu, che ha retwittato su X un video di Sleeping Dogs pubblicato da Ta Tjahjanto, accompagnato dalla frase "signore e signori, il regista di Sleeping Dogs".
Per il momento i dettagli sul film di Sleeping Dogs sono alquanto scarni. Oltre al coinvolgimento di Simu Liu e Timo Tjahjanto, sappiamo che al progetto lavora anche Story Kitchen, casa di produzione famosa per gli adattamenti di videogiochi per il grande e il piccolo schermo. A ottobre Liu ha anche svelato che la sceneggiatura è stata completata. Invece, al momento non si sa praticamente nulla del resto del cast, quando inizieranno le riprese o una finestra di uscita indicativa.