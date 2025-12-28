Pikmin 3 Deluxe per Nintendo Switch 2 è stato classificato dal PEGI: annuncio imminente?

Il PEGI, l'ente di classificazione dei videogiochi in Europa, ha aggiunto al proprio database la versione Nintendo Switch 2 di Pikmin 3 Deluxe. Al momento Nintendo non ha mai confermato una conversione del titolo per la sua nuova console, ma questa classificazione potrebbe aver anticipato un annuncio ufficiale in arrivo a breve.

Pikmin 3 Deluxe è stato lanciato su Nintendo Switch nell'ottobre 2020 ed è una versione aggiornata ed espansa dell'originale per Wii U del 2013. Tra le novità introdotte figurano la modalità cooperativa a due giocatori per l'intera avventura, nuove missioni, un prologo e un epilogo dedicati a Olimar e Louie, oltre a numerose migliorie all'esperienza, un bilanciamento rivisto, livelli di difficoltà aggiuntivi e indizi opzionali.