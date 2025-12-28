Silent Hill è tornato per restare: Konami vuole pubblicare un gioco all’anno

Insomma, il survival horror di Konami sembra tornata con l'intenzione di restare. Un'ulteriore conferma arriva dal producer Motoi Okamoto in una recente intervista con Famitsu, dove ha dichiarato che l'obiettivo è pubblicare un nuovo gioco all'anno .

Dopo oltre dieci anni di silenzio radar, la serie Silent Hill si è riaffacciata sul mercato in grande spolvero: prima con il remake del secondo capitolo, uscito nel 2024, e poi con Silent Hill f nel 2025. Due progetti che hanno riacceso l'interesse dei fan storici e attirato una nuova ondata di giocatori.

Silent Hill diventerà una serie a cadenza annuale?

"Con l'uscita di Silent Hill 2 nell'ottobre 2024 e di Silent Hill f nel settembre 2025, la serie è finalmente tornata sui binari giusti", ha detto il producer della saga. "Il nostro obiettivo è pubblicare circa un titolo all'anno, includendo sia quelli già annunciati sia quelli non ancora svelati. Non sappiamo fin dove riusciremo ad arrivare, ma come producer della serie farò del mio meglio. L'ideale sarebbe mantenere costante l'attenzione attorno a Silent Hill. Continueremo a impegnarci per offrirvi nuovi aggiornamenti, quindi speriamo che possiate attendere ancora un po'."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Conosciamo già alcuni dei progetti in cantiere tra titoli principali e spin-off, come ad esempio il remake del primo Silent Hill, nuovamente affidato a Bloober Team, e il misterioso Silent Hill Townfall, nato dalla collaborazione con Annapurna Interactive.

Come sottolineato da Okamoto sono in programma anche altri giochi in sviluppo di cui non conosciamo l'esistenza. In una precedente intervista, il producer aveva persino suggerito che, seguendo l'esempio di Silent Hill f, futuri capitoli potrebbero essere ambientati in location completamente nuove per la serie, come Russia, Corea del Sud e persino Italia. Non resta che vedere cosa Konami ha in serbo per il futuro.