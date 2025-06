Silent Hill 1 Remake è stato annunciato ufficialmente con un teaser trailer

Gli horror piacciono e se si chiamano Silent Hill è ancora meglio: Konami lo sa bene e sta lavorando alacremente per riportare al centro della scena la propria saga con tanti tipi di progetti, tra indie, nuovi capitoli e remake di vecchie glorie. Sì, al plurale, perché dopo il remake di Silent Hill 2 è ora in arrivo il remake del primissimo Silent Hill .

Il teaser del remake di Silent Hill 1

L'annuncio è stato accompagnato dalla musica del primo capitolo, per togliere ogni dubbio sulla questione. Come potete vedere poco sotto, non stato indicato niente se non che il gioco è ora in sviluppo.

Come detto, a guidare il progetto è ancora una volta Bloober Team che si è occupato, con enorme successo, del remake del secondo capitolo. Potrebbe sembrare strano partire dal secondo per poi tornare al precedente, ma il successo di Silent Hill 2 lo rendeva il candidato ideale per iniziare un percorso di Remake che non era una vittoria certa.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ora però Konami deve aver preso fiducia non solo nei remake della saga ma anche nel team di Bloober che negli anni ha dimostrato di aver qualcosa da dire in ambito horror e che sta anche per pubblicare un nuovo titolo originale, Cronos: The New Dawn.

Possiamo supporre che questo nuovo progetto richiederà degli anni e dovremo capire che tipo di approccio avrà Bloober Team al remake: Konami invita ad attendere nuove informazioni ufficiali.