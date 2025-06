Return to Silent Hill ha una data di uscita: ecco quando arriverà il nuovo film nei cinema

Cineverse ha annunciato la data di uscita per Return to Silent Hill, il nuovo film basato sulla celebre serie horror di Konami che segna il ritorno al cinema del franchise, dopo un lungo periodo di assenza e in corrispondenza del suo ritorno anche in forma videoludica.

C'è ancora parecchio da aspettare: il lancio nei cinema del nuovo film è fissato per il 23 gennaio 2026, dunque ci sarà modo di tornare sull'argomento ma intanto significa che la produzione è ben avviata e che la pellicola, con ogni probabilità, attraverserà tutto il suo percorso senza particolari problemi, a questo punto, in attesa di vederne il risultato finale.

Return to Silent Hill è stato annunciato con un trailer nell'ottobre del 2022, in occasione della Silent Hill Transmission in cui venne annunciato anche il remake di Silent Hill 2, che si è poi rivelato un grande successo per Konami e Bloober Team.