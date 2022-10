Return to Silent Hill: annunciato con un trailer il nuovo film della serie horror Konami

In occasione della Silent Hill Transmission è stato annunciato Return to Silent Hill, un nuovo adattamento cinematografico della serie horror di Konami basato su Silent Hill 2. Il film è stato affidato a Victor Hadida, che ha prodotto anche le precedenti pellicole, mentre alla regia ci sarà Christophe Gans, il regista del primo film. L'annuncio è stato accompagnato da un brevissimo teaser trailer con l'analisi di Hadida e Gans.

Durante la trasmissione l'assistant producer Rui Naito ha spiegato che il progetto è nato alcuni anni fa quando quando Hadida ha contattato Konami con l'idea di realizzare un nuovo film di Silent Hill, presentando una trama e una sceneggiatura "fantastiche", a tal punto da convincere la compagnia giapponese anche a riportare in vita i giochi della serie. A riprova di ciò abbiamo visto gli annunci di Silent Hill 2 Remake e i misteriosi Silent Hill Townfall e Silent Hill f.

Come detto in precedenza, Return to Silent Hill avrà come base narrativa il secondo capitolo della serie horror di Konami, dunque racconterà la storia di James, un uomo disperato e che è pronto ad affrontare gli orrori della cittadina avvolta nella nebbia pur di salvare il suo grande amore. Verrà quindi anche rivisitato il mito di Orfeo ed Euridice, con l'adattamento che, stando alle parole di Gans e Hadida sarà fedele al gioco ma sarà al tempo stesso una rivisitazione in chiave più moderna.

Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli su Return to Silent Hill, inclusa la finestra d'uscita per il film. Rimanendo in tema, sulle nostre pagine trovate il recap con tutti gli annunci fatti durante la Silent Hill Transmission.