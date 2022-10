Silent Hill Transmission, tutto quello che Konami ha annunciato durante la diretta

Si è appena concluso con un colpo di scena la Silent Hill Trasmission, ovvero la conferenza nella quale Konami ha svelato il futuro (guardando al passato) della sua celebre serie horror. Il colpo di scena, oltre ai giochi, è dato dal fatto che il publisher giapponese ha pubblicato l'intero video senza simulare una vera e propria diretta. Ma andiamo a ricapitolare tutto quello che è stato annunciato durante la Silent Hill Trasmission.

Comunque e in ogni caso la prima sorpresa è stato l'annuncio ufficiale del remake di Silent Hill 2, forse uno dei capitoli più amati della serie. Il gioco sarà un'esclusiva console PlayStation 5, ma arriverà anche su PC e dopo 12 mesi sulle altre piattaforme. Lo sviluppo ha coinvolto molti dei creatori originali del gioco, come il compositore Akira Yamaoka, che ha rivisto la colonna sonora di 20 anni fa, il producer Motoi Okamoto, e il concept artist Masahiro Ito.

Questo team stellare sta collaborando col Bloober Team, lo sviluppatore polacco celebre per Layer of Fear e The Medium. Bloober promette di ricreare il classico Silent Hill 2 in forma moderna, non solo nella grafica, ma anche nelle meccaniche di gioco.

Esattamente come i leak del pomeriggio avevano anticipato, Silent Hill 2 Remake non è il solo nuovo gioco della serie. Anche Annapurna Interactive, uno dei publisher più in voga del momento, è al lavoro su di un'esperienza horror che andrà a far parte dello storico marchio giapponese: Silent Hill Townfall. Il gioco è stato creato da No Code, ovvero coloro che hanno sviluppato Observer e Stories Untold, ed è un gioco ambientato negli anni '80, almeno a giudicare dai TV CRT che si vedono nel filmato.

In questo caso si tratta di un gioco originale, che i creatori definiscono un horror psicologico.

Quella con Annapurna e Bloober team non sono le uniche collaborazioni che Konami ha in mente. Il publisher giapponese, infatti, non vede l'ora di stringere altre partnership di qualità come queste per espandere ulteriormente il marchio di Silent Hill.

Il Producer Rui Naito ha invece voluto parlare dell'adattamento cinematografico delle serie mostrando il trailer di Return to Silent Hill. Il progetto è in mano a Victor Hadida, ovvero colui che ha prodotto i precedenti film, oltre che quelli di Resident Evil. Il regista, invece, sarà Christophe Gans, il regista del primo film. "Sarà un grande film" annunciano i produttori. Il casting e la produzione, però, non sono ancora cominciati.

È arrivato poi il momento di un po' di oggetti brandizzati, come la statua del Red Pyramid Thing in scala 1:6 creata in collaborazione con Masahiro Ito, quella di James Sunderland, quella di Maria e infine quella del finale segreto di SH2 chiamato "Inu-End". C'è anche una POP UP PARADE della Bubble Head Nurse, un diorama della scena dell'ascensore con Maria e il Red Pyramid Thing

Non poteva mancare la collezione di tavole da skate e magliette e cappellini, tutti disponibili sullo shop di Konami.

Si passa a Jacob Novak, il CEO della Genvid, che ha presentato una sorta di serie interattiva dedicata a Silent Hill: Ascension. Un'esperienza che arriverà nel 2023 e che sarà possibile vivere online con gli amici. Una storia interattiva nella quale bisognerà fare delle scelte e pagarne le conseguenze.

Per concludere il Silent Hill Trasmission Konami ha mostrato un trailer di Silent Hill f, un nuovo gioco della serie. Che F stia per Five, ovvero 5? Ancora sappiamo poco di Silent Hill F, se non che è piuttosto inquietante, anche grazie alla storia scritta da Ryukishi07, il character design di Kera e la produzione di Motoi Okamoto. A sviluppare il tutto è Neobards Entertainment.

