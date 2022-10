Silent Hill f: trailer del nuovo gioco misterioso, svelato ufficialmente da Konami

Durante la Silent Hill Transimission Konami ha svelato il futuro della saga horror, nelle sue varie forme. L'ultimo annuncio dell'evento è stato Silent Hill f, un nuovo gioco di cui non conosciamo le piattaforme e il periodo di uscita. Potete vedere il trailer qui sopra, al minuto 43:25.

Il video, che è realizzato con scene non di gameplay, ci mostra una ragazza che si muove in quello che sembra un villaggio abbandonato e viene poi catturata da della vegetazione che pare in parte fungina e in parte floreale.

Gli sviluppatori sono Neobards Entertainment, un team che ha lavorato come supporto a vari progetti sia di Resident Evil che di altri team, come Devil May Cry e Marvel's Avengers. La storia è stata scritta da Ryukishi07: come possiamo leggere su wikipedia, è "noto per essere il creatore delle visual novel della serie When They Cry, ovvero: Higurashi no naku koro ni, Umineko no naku koro ni e Ciconia no naku koro ni"; anche questo gioco sarà una Visual Novel? Il design delle creature e dei personaggi è invece in mano a kera. Il produttore è Motoi Okamoto, sviluppatore storico che ha militato anche in Nintendo.

Per il momento non sappiamo altro riguardo a questo progetto.