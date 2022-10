Silent Hill 2 Remake annunciato ufficialmente da Konami per PS5 e PC, trailer

Nel corso della presentazione dedicata al futuro della serie, Konami ha svelato Silent Hill 2 Remake, annunciato in via ufficiale attraverso un trailer di presentazione che ci ha anche dato modo di vedere qualcosa di concreto su questo progetto per PS5 e PC.

Il gioco è rimasto a lungo nelle voci di corridoio, che evidentemente si fondavano su elementi reali: si tratta di un remake totale del celebre Silent Hill 2 uscito originariamente su PlayStation 2, Xbox e PC, completamente ricostruito sul fronte tecnico da Bloober Team, lo studio responsabile di The Medium e Observer, tra gli altri.

La storia dovrebbe rimanere sostanzialmente la stessa, così come la caratterizzazione generale e i personaggi, mentre cambia praticamente tutto il resto, con la ricostruzione totale di ambientazioni, scene e meccaniche di gameplay. Collaborano al progetto anche Masahiro Ito, il principale art director dell'originale, e Akira Yamaoka, il celebre compositore storico della serie.

La data d'uscita non è ancora nota, ma sappiamo che Silent Hill 2 Remake uscirà contemporaneamente su PC e PS5 come esclusiva temporale console di almeno un anno, come riferito al termine del trailer di presentazione mostrato questa sera. Il video è composto quasi principalmente da scene d'intermezzo narrative, ma è possibile vedere la nuova caratterizzazione data a personaggi e scenari, pur rimanendo in qualche modo fedele all'originale.