Vediamo la celebre scena dello specchio del remake di Silent Hill 2 doppiata in italiano

Voci nella Nebbia, il progetto nato dalla collaborazione di "DoppioGioco Team" di Gioele Stella e "Dubbin'Games" di Valerio Mammolotti, prosegue nella sua meritoria opera di voler doppiare in italiano il remake di Silent Hill 2 . Nelle scorse ore è stato pubblicato un nuovo filmato del gioco con la patch di traduzione applicata, ancora incompleta, che mostra la celebre scena dello specchio recitata nella nostra lingua.

I lavori proseguono

Ora, fate attenzione, perché il video è una gigantesca anticipazione di un momento oltretutto davvero intenso del gioco. Se non lo conoscete e non volete vederlo prima di aver giocato al nuovo Silent Hill 2, semplicemente non guardatelo e andate oltre, magari aspettando la versione completa della traduzione.

Chi conosce il gioco, saprà che si tratta del secondo incontro tra James e Angela, con la trama che deve ancora disvelarsi completamente.

Le voci italiane di James e Angela sono rispettivamente di Valerio Mammolotti e di Arianna Staderini.

Se vi interessa provare la patch di traduzione, potete scaricare la demo tecnica, arrivata alla versione 2.1.6, da Nexus Mods.

Per il resto, vi ricordiamo che il remake di Silent Hill 2 è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.

Se vi interessa il progetto, lo youtuber IosonoOtakuman ha pubblicato un aggiornamento sullo stato dei lavori, mostrando il gioco doppiato.