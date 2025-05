Risultati da record per Konami, trainati dal remake di Silent Hill 2 e da altri lanci di successo

Konami Digital Entertainment ha pubblicato i suoi risultati finanziari dell'anno fiscale 2025, chiusosi il 31 marzo. Si tratta di numeri ottimi, con una grossa crescita in tutte le voci. Il fatturato è stato pari a 282.515 miliardi di yen (con un aumento del 23,3% rispetto all'anno precedente), l'utile operativo è stato invece di 78.831 miliardi di yen (in crescita del 32,1%), l'utile ordinario di 79,294 miliardi di yen (in aumento del 30,8%) e l'utile netto di 57,484 miliardi di yen (con un incremento del 34,4%). Sia il fatturato che i profitti hanno raggiunto livelli record.