Konami annuncia il Suikoden Live con data e orario: svelerà tante novità sulla storica serie JRPG

Konami si è affacciata sui social nelle scorse ore per annunciare il Suikoden Live, uno showcase in diretta dedicato alla celebre saga JRPG. Durante l'evento verranno svelate nuove informazioni sulla serie, anche se i dettagli restano al momento riservati.

L'appuntamento è fissato alle 13:00 italiane di martedì 5 agosto. L'evento verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube della compagnia giapponese, a questo indirizzo. Al momento non è chiaro se durante la trasmissione saranno quantomeno presenti dei sottotitoli in inglese in modo da renderla fruibile anche da chi non mastica il giapponese.