Suikoden: Star Leap uscirà anche su PC come free-to-play, ha annunciato Konami

Durante la trasmissione di oggi, Konami ha annunciato che Suikoden: Star Leap uscirà anche su PC come free-to-play, aggiungendo dunque la versione Windows a quella previste per le piattaforme mobile di questo RPG strategico basato sulla celebre serie.

Quando è stato annunciato come prologo ufficiale della serie, di Suikoden: Star Leap erano state svelate solo le versioni mobile, ovvero per iOS e Android, ma evidentemente Konami ha deciso di allargare la possibile platea di giocatori adottando la strategia classica per titoli di questo tipo.

Come spesso accade nei casi di titoli free-to-play indirizzati principalmente alle piattaforme mobile, il publisher non disdegna certamente l'allargamento verso il PC, e così è successo anche per Suikoden: Star Leap, evidentemente.