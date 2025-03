Suikoden Star Leap è stato progettato per offrire un'esperienza da console

Come saprete, Konami ha annunciato Suikoden Star Leap, un nuovo capitolo della celebre serie di giochi di ruolo giapponesi, in occasione di un evento dedicato. Molti però non ne sono stati contenti, visto che uscirà solo su sistemi mobile Android e iOS e sarà free-to-play, probabilmente infarcito di microtransazioni. Gli sviluppatori hanno quindi provato a rassicurare i fan, affermando che il gioco offrirà un'esperienza da console.